Lekkie wzrosty na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły historyczne szczyty.Tydzień kończy się Czarnym Piątkiem - tradycyjnym początkiem świątecznego sezonu zakupowego w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,13 proc. do 29.910,37 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,24 proc. do 3.638,35 pkt. Nasdaq Comp. wzrósł o 0,92 proc. do 12.205,85 pkt.

"Pozytywne nastroje są uzasadnione, ponieważ mamy szczepionki i łatwy dostęp do pieniędzy. To podstawa optymizmu" - powiedział strateg Societe Generale Kit Juckes.

"Pozytywny rozwój wydarzeń wokół trzech czołowych kandydatów na szczepionki utworzył metaforyczny trójnożny stołek, na którym spoczywa apetyt na ryzyko. Jednak oznaki, że jedna z tych nóg może się poluzować, wywołały chwiejność w ryzyku" - powiedział Han Tan, analityk rynku w FXTM.

W całym kończącym się tygodniu S&P 500 zyskał 2 proc. Natomiast do tej pory w listopadzie DJI wzrósł o 12,8 proc., co wskazuje na jego największy miesięczny wzrost od stycznia 1987 r. S&P 500 i Nasdaq w listopadzie wzrosły odpowiednio o 11 proc. i 10,8 proc.

W listopadzie Pfizer i Moderna podały, że opracowywane przez nie szczepionki na koronawirusa są skuteczne w ponad 90 proc. Wzrostom na rynkach akcji przewodziły spółki, które najmocniej straciły w wyniku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, ponieważ wiadomości nt. szczepionek dały nadzieję na ożywienie gospodarcze.

"W miarę zbliżania się do ostatecznego rozwiązania kwestii zdrowia publicznego, można zaobserwować, jak współczynnik partycypacji na rynkach zwiększa się i przenosi na niektóre z bardziej poszkodowanych sektorów w trakcie tej pandemii" - powiedział Bill Northey, starszy dyrektor inwestycyjny w US Bank Wealth Management.