Lekkie wzrosty na Wall Street

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niedużymi wzrostami głównych indeksów. Sentyment wśród inwestorów poprawił się nieco wobec łagodzenia restrykcji covidowych i polityki regulacyjnej w Chinach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,05 proc. i wyniósł 32.915,78 pkt. W ciągu dnia indeks zyskiwał nawet ponad 300 punktów.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,31 proc. i wyniósł 4.121,43 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,4 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.061,37 pkt.

W ubiegłym tygodniu wszystkie trzy główne indeksy amerykańskich giełd zanotowały spadki. Indeks S&P 500 stracił ponad 14 proc. w stosunku do swojego rekordowego poziomu osiągniętego w styczniu. W zeszłym miesiącu benchmark na krótko wszedł w rynek bessy.

"Od czasu minimów w pobliżu 3.800 pkt na indeksie S&P 500 nastąpił prawdziwy postęp: Chiny ponownie się otwierają i - miejmy nadzieję - gospodarka w ciągu miesiąca będzie bliska działania z prawie pełną mocą. To pomoże globalnej gospodarce i, co być może ważniejsze, złagodzi napięcia w łańcuchach dostaw" - napisał w komentarzu Tom Essaye z Sevens Report.

Akcje Didi, chińskiej aplikacji do zamawiania przejazdów, wzrosły o ok. 24 proc. po tym, jak "Wall Street Journal" poinformował, że organy regulacyjne już w tym tygodniu przygotowują się do udostępnienia aplikacji mobilnej z powrotem w krajowych sklepach z aplikacjami po zakończeniu dochodzenia wobec firmy.

Zyskiwały także akcje m.in. Alibaba, Baidu, ponieważ inwestorzy z optymizmem przyjmowali łagodzenie restrykcji wobec pandemii Covid-19 w Chinach.

"Nadal istnieją pewne wątpliwości, czy inflacja osiągnęła już szczyt, czy też nie. Na giełdach mamy teraz do czynienia z przeciąganiem liny między szczytową inflacją a ponownym otwarciem gospodarki Chin. Ceny ropy wciąż są przeszkodą dla wzrostów, więc trudno jest wskazać kierunek, w którym rynki mogą teraz podążyć" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynków w CMC Markets.

Kurs Amazona wzrósł ok. 2 proc. po splicie akcji.

W górę szły notowania spółek z branży fotowoltaicznej, m.in. Sunrun, SunPower, czy Enphase Energy, po tym jak prezydent USA Joe Biden użył uprawnień zawartych w ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego Defense Production Act, by przyspieszyć krajową produkcję paneli słonecznych. Biden jednocześnie zniósł na dwa lata cła na panele sprowadzane z Azji Płd.-Wsch. w obliczu spadającej liczby instalacji fotowoltaicznych i wysokich cen energii.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 118,2 USD za baryłkę, po spadku o ok. 0,56 proc., sierpniowe futures na Brent idą w dół ok. 0,4 proc. do 119,3 USD/b.

