Lekkie wzrosty na Wall Street na koniec dnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zwyżkami, a rynek stara się po krótkiej korekcie powrócić do letniego trendu wzrostowego. Inwestorzy analizowali najnowsze dane makro z amerykańskiej gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,06 proc. i wyniósł 33.999,04 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,23 proc. i wyniósł 4.283,74 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,21 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.965,34 pkt.

Ok 4. proc. zyskiwały walory Cisco. Producent sprzętu IT prognozuje, że w I kw. fiskalnym jego przychody wzrosną o 2-4 proc. wobec oczekiwanych przez rynek -0,2 proc. Firma jest w stanie realizować więcej zamówień wraz ze zmniejszającym się niedoborem czipów na rynku.

Mocno rozczarowującą prognozę wyników finansowych przedstawił Kohl's, sieć supermarketów, co pchnęło kurs spółki w dół nawet o 14 proc. Firma ścięła swoje oczekiwania dla zysku na akcję do 2,8-3,2 USD w 2023 r. z 6,45-6,85 USD i widzi spadek sprzedaży o 5-6 proc. wobec 0-1 proc. poprzednio.

Do tej pory już ponad 90 spółek z indeksu S&P 500 pokazało wyniki za drugi kwartał, z czego 82 proc. pozytywnie zaskoczyło rynek swoimi dokonaniami i przebiło konsensusy analityków. Wśród branż, które najliczniej pozytywnie zaskakiwało analityków, są deweloperzy, firmy przemysłowe oraz koncerny paliwowe.

W czwartek inwestorzy i analitycy otrzymali sporą porcję najnowszych danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 250 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 264 tys. wobec 252 tys. poprzednio, po rewizji z 262 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,437 mln w tygodniu, który skończył 6 sierpnia - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 1,455 mln wobec 1,43 mln notowanych poprzednio, po rewizji z 1,428 mln.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w sierpniu wzrósł do 6,2 pkt. z -12,3 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -5,0 pkt.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w lipcu spadł o 0,4 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,5 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,7 proc. mdm, po korekcie z -0,8 proc.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 4,81 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,87 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 5,11 mln, po korekcie z 5,12 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 5,9 proc. wobec -5,5 proc. miesiąc wcześniej.

W tle wybrzmiewały jeszcze echa środowej publikacji minutes z posiedzenia Fed z lipca. Rezerwa wskazała w dokumencie z jednej strony, że po wzroście stóp proc. na poziom zapewniający restrykcyjność polityki pieniężnej będą one podwyższane wolniej. Z drugiej strony zaznaczono, że istnieje ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Prezes Fed z San Francisco Mary Daly powiedziała w czwartek CNN, że Fed powinien do końca roku podnieść stopy do nieco ponad 3 proc., a w 2023 r. jeszcze nieco mocniej, tak by osiągnąć restrykcyjne warunki monetarne. Dodała, że w grze jest podwyżka o 50, jak i 75 pb.

Po publikacji minutes rynek w mniejszym stopniu wycenia szanse na podwyżkę stóp w USA we wrześniu o 75 pb. niż o 50 pb.

Uwaga inwestorów powoli kierować się będzie na doroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, gdzie prezes Fed Jerome Powell może przekazać więcej szczegółów co do ścieżki stóp proc. w USA.

Za Oceanem rentowność 10-letnich Treasuries spadła o 4 pb. do 2,85 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl