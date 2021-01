Lekkie wzrosty na Wall Street, najmocniej zyskiwały banki

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła lekkie wzrosty głównych indeksów, a liderami zwyżek były banki na czele z Goldman Sachs. Inwestorzy liczą na nowy pakiet fiskalny w USA, a niepokój budzi rosnąca liczba przypadków koronawirusa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,19 proc. i wyniósł 31.068,69 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,04 proc. i wyniósł 3.801,19 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,28 proc., do 13.072,43 pkt.

"Po kilku miesiącach zwyżki na giełdzie, inwestorzy zdecydowanie stają się bardziej ostrożni przy rekordowych poziomach. Uważamy, że zdecydowana większość zwyżek z marcowych minimów jest już za nami, a korekta prawdopodobnie rozpocznie się w którymś momencie pierwszego kwartału tego roku" - powiedział Matt Maley, główny strateg rynkowy w Miller Tabak.

"Z historycznego punktu widzenia, kiedy wskaźniki zmian notowań i nastrojów są tak napięte, rynek powinien przejść okres konsolidacji" - powiedział Mark Hackett, dyrektor ds. Badań inwestycji w Nationwide.

Liderami zwyżek był we wtorek sektor bankowy na czele z Goldman Sachs, który zyskał na koniec dnia prawie 3 proc. JPMorgan Chase i Bank of America zyskały odpowiednio 1,6 oraz 1,8 proc. Charles Schwab zyskał 1,6 proc. i jest najdroższy w historii.

Wzrosty cen akcji banków to przede wszystkim zasługa rosnących rentowności amerykańskich papierów skarbowych. We wtorek rentowności 10-letnich obligacji rządowych wzrosły do 1,187 proc., czyli do najwyższego poziomu od marca. Rentowności 30-letnich papierów również były najdroższe od marca 2020 roku.

"Mamy do czynienia z krótkoterminową zmianą nastawienia rynków. Przeszły one na myślenie, że zwycięstwa Demokratów zostały już uwzględnione, a teraz uwaga kieruje się na wzrost gospodarczy, inflację, a być może na kombinację obu tych czynników" - napisał Gregory Faranello, szef działu obligacji amerykańskich w AmeriVet Secutiries.

Akcje Walmart rosły 1 proc., a media podają, że spółka współpracuje z Ribbit Capital w celu stworzenia nowego start-upu w dziedzinie fintech.

Albertsons Cos zyskał 6 proc., gdyż jej kwartalny zysk na akcję wyniósł 66 centów wobec oczekiwanych 46 centów.

Akcje Becton Dickinson rosły 3 proc. po tym, jak firma podniosła prognozę zysków na I kw. 2021 r.

Rynki czekają na informacje o wynikach kwartalnych dużych amerykańskich banków inwestycyjnych, które zostaną opublikowane w tym tygodniu. Swoje dane finansowe podadzą 15 stycznia m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. i Wells Fargo & Co.

Prezydent elekt Joe Biden ma przedstawić w tym tygodniu propozycję wsparcia fiskalnego dla gospodarki USA o wartości bilionów dolarów. Według Bidena nowy pakiet ma zawierać zwiększenie płatności bezpośrednich, po tym jak gwałtowny wzrost notowanych w USA nowych przypadków zakażenia koronawirusem spowodował spadek płac w USA, po raz pierwszy od kwietnia.

Więcej szczegółów zostanie podanych w oficjalnym oświadczeniu Bidena w czwartek, sześć dni przed objęciem przez niego urzędu prezydenta USA.

"Niezwykle wysokie wyceny na rynkach są wspierane przez ogromne ilości bodźców" - powiedział założyciel DoubleLine Capital Jeff Gundlach.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 90,90 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1,947 mln.

376 051 - tyle do poniedziałku wyniósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły 2 043 osoby. Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2 z ich liczbą przekraczającą 22,6 mln. W poniedziałek wykryto 222 900 nowych przypadków Covid-19.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała podczas spotkania z posłami CDU-CSU, że lockdown w Niemczech z powodu pandemii koronawirusa potrwa do początku kwietnia - podał dziennik "Bild", powołując się na źródła w niemieckiej koalicji rządzącej.

"Jeśli nie uda nam się powstrzymać nowej brytyjskiej odmiany koronawirusa, to do Wielkanocy będziemy mieli 10 razy więcej przypadków Covid-19 niż obecnie. Potrzebujemy jeszcze 8-10 tygodni twardych środków" - powiedziała Merkel, cytowana przez "Bild".