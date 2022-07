Leszczyna (KO): grozi nam książkowy przykład stagflacji

Posłanka KO Izabela Leszczyna uważa, że wtorkowy raport NBP dotyczący prognozowanego poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego pozwala spodziewać się w przyszłym roku "książkowego przykładu stagflacji". "To jest scenariusz bardzo groźny" - powiedziała Leszczyna.

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie posłanka Leszczyna odniosła się do wtorkowego raportu NBP o inflacji. W jej ocenie wynika z niego jasno, że w kraju rysuje się "bardzo groźny scenariusz" dotyczący inflacji i spadku PKB.

"Biorąc pod uwagę, że wszystkie analizy NBP jakby zaniżały inflację prognozowaną, to możemy się spodziewać w przyszłym roku inflacji powyżej 20 proc. PKB ma spaść do pół procenta. Jeśli i ta dana (dotycząca PKB - PAP) jest lekko podkręcona, do czego nas bank centralny przyzwyczaił, to mamy książkowy przykład stagflacji: wysokie ceny, wysoka inflacja i spadek wzrostu gospodarczego, czy wręcz recesja. To jest scenariusz bardzo groźny i bank centralny powinien komunikować to w sposób wiarygodny i uczciwy" - powiedziała Leszczyna.

Jej zdaniem wtorkowy raport NBP jasko wskazuje, że prezes NBP Adam Glapiński nie jest wiarygodny. "W ostatnim tygodniu mówił, że inflacja w przyszłym roku sięgnie maksymalnie 12 procent, a PKB wyniesie 2 lub 1,5 proc. Dzisiejszy raport ekspertów BNP pokazuje, że prezes Glapiński ma jakiś swój wirtualny świat" - oceniła Leszczyna.

Posłanka KO skrytykowała nie tylko działania prezesa BNP, ale także premiera Mateusza Morawieckiego, który - jak mówiła - "czeka na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, tak, jak u Becketta czekało się na Godota". Zdaniem Leszczyny Polska nie otrzyma tych pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być rozdysponowane w ramach KPO m.in. z tego powodu, że zawieszeni sędziowie nie zostali przywróceni do pracy.

Biorący udział w konferencji poseł KO Janusz Cichoń powiedział, że "inflację do Polski zaprosił PiS". "Na to się nałożyły niekorzystne czynniki zewnętrzne, ograniczenia związane z wojną w Ukrainie, ale sami rządzący i NBP wyraźnie sobie z problemem nie radzą, przez długi czas nic nie robili, a dziś mają brak elementarnej kompetencji" - ocenił Cichoń.

Zarówno Cichoń, jak i Leszczyna przypomnieli, że klub KO złożył w Sejmie projekt dotyczący wyemitowania obligacji antydrożyźnianych, które można by kupić za maksymalnie 50 tys. zł. Ich oprocentowanie ma przekraczać o 1 proc. poziom inflacji. Posłowie podkreślili, że "nic się z tym projektem nie dzieje". W ich ocenie tego typu oferta pozwoliłaby "drobnym ciułaczom, a nie milionerom jak premier Morawiecki" na ocalenie oszczędności i ściągnęłaby z rynku pieniądze.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl