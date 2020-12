Leszczyna (KO): weto jest wbrew polskiej racji stanu, bez funduszu odbudowy nie ma mowy m.in. o wzmocnieniu ochrony zdrowia

Jeśli rząd PiS zawetuje unijny budżet i fundusz odbudowy, to postąpi wbrew polskiej racji stanu - oceniła w piątek Izabela Leszczyna (KO). Przestrzegała, że bez funduszu odbudowy nie ma mowy o nowych miejscach pracy czy wzmocnieniu ochrony zdrowia.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej na temat toczących się negocjacji w sprawie pakietu budżetowego UE (obejmuje on ramy finansowe na lata 2021-2027, Fundusz Odbudowy po pandemii COVID-19 oraz rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania dostępu do środków z praworządnością) i groźby weta ze strony polskiego rządu wypowiadali się dwa razy.

Byli o tę kwestię pytani przy okazji prezentacji krytycznej wobec rządu "Księgi prawdy o COVID-19", a później odnieśli się do konferencji posłów: Janusza Kowalskiego (Solidarna Polska) oraz Jarosława Krajewskiego (PiS), którzy podtrzymali stanowisko obozu rządzącego o woli zablokowania budżetu UE, jeśli będzie on powiązany z kwestią przestrzegania praworządności.

Była wiceminister finansów Izabela Leszczyna, odpowiadając na pytania dziennikarzy, oceniła, że "jeśli rząd PiS zawetuje budżet UE i fundusz odbudowy, to postąpi wbrew polskiej racji stanu i skaże na śmierć tysiące dodatkowych Polaków i Polek". Jak mówiła, kryzys spowodowany pandemią koronawirusa jest tak głęboki, że w Europie jest wola do tego, by powstał, ale może nie objąć Polski. "Jeśli nie będzie w nim Polski, to według szacunków ekonomistów, stracimy mniej więcej 3,5 proc. PKB. To są tysiące miejsc pracy, to są wyższe zarobki dla Polaków, których nie będzie, to jest wreszcie (...) wzmocnienie systemu ochrony zdrowia" - wskazała posłanka KO.

Jak dodała, wykluczenie Polski z funduszu odbudowy "będzie naprawdę pierwszym krokiem do +polexitu+". Zwróciła uwagę, że decyzja o wprowadzeniu mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych i praworządności już zapadła.

"Nie dajmy się manipulować PiS-owi. (...) Powiązanie budżetu z praworządnością po prostu już w porządku prawnym Unii Europejskiej jest, więc to, co dzisiaj robi Morawiecki, to jest walenie głową w mur, ale niestety ten mur nie runie" - przekonywała Leszczyna. "To, co się może stać, to tylko to, że premier Morawiecki się poobija, ale specjalnie nam to przykrości nie sprawi, natomiast ogromną tragedią dla Polski będzie to, że konsekwencje finansowe i polityczne dla mieszkańców naszej ojczyzny, będą po prostu dramatyczne" - podkreśliła b. wiceminister finansów.

Na kolejnej konferencji prasowej wraz z Bartłomiejem Sienkiewiczem odniosła się do wypowiedzi posłów Kowalskiego i Krajewskiego, którym zarzuciła szereg "kłamstw i manipulacji". "Poseł Kowalski powiedział: +odbiorą nam pieniądze za ideologię+. To jest bzdura. (...) Rozporządzenie mówi jasno, że jeśli będzie zagrożenie uszczerbku finansów unijnych z powodu braku praworządności w konkretnym kraju UE, to wtedy uruchamiana jest procedura" - powiedziała Leszczyna.

Polemizowała też ze stwierdzeniami polityków PiS i SP, że to prezydencja niemiecka próbuje narzucić Polsce powyższe rozporządzenie. Przypomniała, że jego projekt powstał w 2018 roku w Komisji Europejskiej, następnie przeszedł całą procedurę legislacyjną, z udziałem m.in. Parlamentu Europejskiego, a w lipcu tego roku zgodę na wprowadzenie mechanizmu dała Rada Europejska, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Leszczyna przekonywała ponadto, iż posłowie Zjednoczonej Prawicy "kłamią" twierdząc, iż wspólny unijny rynek (a wraz z nim swobody przepływu: kapitału, towarów, usług i osób) więcej korzyści przynosi bogatym państwom zachodnim, niż Polsce. "Po wejściu do UE zyski firm w Polsce wzrosły o 180 proc., a w tzw. starej Unii - o 44 proc., a PKB per capita wzrosło w Polsce o 80 proc., a w +starej Unii+ w tym samym czasie - o 12 proc. Jak można w ogóle wygadywać takie bzdury?" - pytała była wiceminister finansów.

Dowodziła ponadto, iż wbrew twierdzeniom polityków obozu rządzącego, to ówczesny premier Donald Tusk w 2013 r. wynegocjował dla Polski większe środki w ramach budżetu UE niż w tym roku Mateusz Morawiecki. Różnica - jak podkreślała - bierze się stąd, iż obecnie rządzący do pełnej kwoty potencjalnych funduszy dla Polski wliczają to, co możemy otrzymać z funduszu odbudowy, który nie był wówczas potrzebny, bo nie było pandemii. "To jak porównywanie psa z kotem" - uznała posłanka.

Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że politykom Zjednoczonej Prawicy nie chodzi o merytoryczny spór z UE czy przestrzeganie traktatów. "Za gotowością zanegowania, za wotum nieufności wobec budżetu UE stoi tak naprawdę walka buldogów pod dywanem, czyli Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim. Jesteśmy zakładnikami wojny na śmierć i życie dwóch polityków prawicy" - stwierdził poseł KO.

Na przyszły tydzień (10-11 grudnia) zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 i fundusz odbudowy tworzą pakiet warty 1,8 bln euro, związane z nim jest rozporządzenie dotyczące mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.