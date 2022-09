Leszek Balcerowicz: inflacji nie wolno tolerować, stopy muszą być wyższe

- Teza o zbliżającym się końcu podwyżek stóp procentowych jest z gruntu niebezpieczna - ostrzega w rozmowie z WNP.PL były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz.

W przeciwieństwie do wszystkich innych banków centralnych, walka z inflacją w Polsce za chwilę się skończy. Mowa jest o podnoszeniu stóp procentowych, przynajmniej taką deklarację ostatnio złożył w różnych mediach obecny prezes NBP, prof. Adam Glapiński. Czy tak rzeczywiście powinno się stać?



- Czeka nas w przyszłym roku bardzo groźna sytuacja gospodarcza - będziemy mieli do czynienia ze stagflacją. To znaczy, że z jednej strony wzrost gospodarczy będzie niewielki lub wręcz zerowy, a z drugiej strony będzie nadal wysoka inflacja.

Bank centralny, który by tolerował wysoką inflację, nie pomaga wzrostowi gospodarczemu. Jeżeli więc prezes Glapiński sformułował tezę o zbliżającym się końcu cyklu podwyżek stóp, to ona jest niebezpieczna.

A jeżeli miałbym skomentować, co należy robić z sytuacją, która nam grozi w Polsce, czyli ze stagflacją, to powiedziałbym, że konieczna jest gruntowna liberalizacja gospodarki, czyli jej wyzwolenie spod krępującej władzy państwowej, tak, aby mogła rosnąć podaż.

To nie oznacza, że możemy odpuścić drugi główny czynnik wpływający na inflację, czyli sferę popytu. Mówiąc krótko, w warunkach inflacji musimy ograniczyć wydatki, co oznacza przede wszystkim antyinflacyjną politykę pieniężną. Pamiętajmy też o polityce fiskalnej prowadzonej przez obecny rząd, ale także przez przyszłe rządy.

- Co do 2023 roku jest wysoce prawdopodobne, że będziemy niestety mieli wysoką inflację i tego nie da się zrzucić tylko na czynniki zewnętrzne. Mamy bowiem politykę gospodarczą, która z jednej strony - poprzez ingerencję polityków - osłabia wzrost podaży, a z drugiej strony mieliśmy do czynienia z bardzo poważnymi błędami NBP, polegającymi na tym, że obniżono jakiś czas temu stopy procentowe do niemal zera i z opóźnieniem zaczęto naprawiać ten błąd, podwyższając stopy.

Ja tych podwyżek nie krytykuję, tylko zwracam uwagę na błędy wcześniejsze. Wskazuję też na to, że jeżeli inflacja wynosi w tej chwili 16,1 procent, a stopy 6,5 procent, to jest to bardzo duża różnica. Ja bym nie ogłaszał, że bank zakończył swoją walkę z inflacją.

Polityczne rozdawnictwo to nie to samo, co interwencjonizm państwa

Pan, jako zwolennik liberalnego, otwartego rynku, odczuwa chyba teraz pewien dyskomfort, ponieważ cały świat podejmuje decyzje idące wbrew temu nurtowi i dodaje pieniądze, masowo obniża podatki. Czy wolny rynek ma teraz wolne i jest na wakacjach?



- Jest jasne, że jeżeli mamy silne wstrząsy zewnętrzne, które dotykają poszczególne demokratyczne państwa, to mamy decyzje dotyczące łagodzenia ich skutków. To jednak nie oznacza, że mamy do czynienia ze sprowadzeniem wszystkiego do jednego mianownika, czyli wybuchu wielkiego interwencjonizmu, np. nacjonalizacji firm.

Ale rzeczywiście niektóre osłony fiskalne przyczyniły się do inflacji, nawet w USA. W Polsce, niestety, mamy od kilku lat do czynienia nie tylko z interwencjonizmem krępującym wzrost gospodarki, ale i z politycznym rozdawnictwem, do tego nieudolnym. Ta nieudolność teraz wyraźnie dochodzi do głosu i prowadzi do komplikacji w życiu zwykłych ludzi.

Słaby złoty przyczynia się w oczywisty sposób do wzrostu poziomu inflacji

Czy można się spodziewać, że decyzje dotyczące podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych i strefie euro definitywnie przekreślą możliwość umocnienia się polskiej waluty?



- Wspominamy tutaj o kolejnym czynniku, który przemawia przeciwko deklaracji o zwycięstwie nad inflacją i zaprzestaniu działalności ze strony NBP na froncie walki z inflacją. Oczywiście, jeżeli bierze się atrakcyjność inwestycji w walutach światowych, to nie może to nie mieć wpływu na złotego. A słaby złoty daje impuls inflacyjny.

Nie ograniczałbym przy tym wszystkich problemów polskiej gospodarki wyłącznie do polityki pieniężnej. Pamiętajmy o polityce fiskalnej i nadmiernych wzrostach wydatków budżetowych, bo one też przyczyniają się do inflacji, a także szybkiego wzrostu długu publicznego.

Trudno nam uniknąć złego scenariusza w 2023 roku, ale aby z niego wyjść, potrzebujemy prorozwojowej i antyinflacyjnej polityki gospodarczej. Warto pod tym kątem przyjrzeć się programom partii politycznych.

- Dziękuję, że przypomina mi pan cytaty z dawnego wywiadu. To, co powiedziałem wówczas, jest chyba nadal oczywiste. Bardzo ważne jest, żeby znani byli autorzy propozycji partii politycznych. Nie chodzi też o to, żeby wszyscy byli ekonomistami. Wypowiadając się na określone tematy, dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi.- Odpowiedzialność za słowo jest tylko wówczas, gdy obywatele rozliczają za owe słowa, czyli gdy działa opinia publiczna, a to wymaga m.in. kompetentnych mediów i organizacji obywatelskich. W związku z tym z sympatią patrzę na takie organizacje jak KOD czy Obywatele RP.

Poza tym sam staram się występować w mediach tradycyjnych, jak czynię to teraz, ale jestem także codziennie obecny na Twitterze i Facebooku.

Czyli w pana opinii, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja gospodarcza w Polsce, to ma pełne możliwości. Pytanie tylko, czy umie skonfrontować i wyciągnąć odpowiednie wnioski?



- Powiem tak – jedni tak, inni nie. To, że ludzie różnią się poglądami czy wiedzą, to nie jest tylko kwestia polskiego społeczeństwa. W każdym społeczeństwie tak jest, łącznie z amerykańskim. Idzie jednak o to, aby ci, którzy mają wiedzę i kompetencje, widząc narastające zagrożenia dla własnego kraju, formułowali i rozpowszechniali propozycje oraz starali się coś robić sami, a nie czekali, że ktoś za nich to załatwi.



Jakie mogą być słowa dające otuchę przed nadchodzącą zimą obywatelom i biznesowi?



- Moje motto, które chcę przekazać innym to: mniej narzekania, więcej zorganizowanego działania. Zorganizowanego działania, czyli takiego, które będzie wpływało na opinię publiczną i na to, kto w Polsce będzie rządzić.

