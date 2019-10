Leszek Balcerowicz prezentuje swoją piątkę

- Gdy powie się „państwo”, to na ogół u ludzi budzą się pozytywne skojarzenia. Ale kiedy się wyjaśni, że to są rządy polityków i urzędników, co jest bliższe rzeczywistości, odbiór się zmienia – zauważa prof. Leszek Balcerowicz w rozmowie z WNP.PL. I wyprowadza pięć ciosów, w formie krytyki wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jego zdaniem nie sprawdził się.

- W 2016 r., kiedy formułowano najpoważniejsze tego rodzaju ostrzeżenia, nie dało się przewidzieć ożywienia w UE oraz tego, że liczba Ukraińców napływających do Polski aż się podwoi i że na przykład więcej niż wcześniej osób przeniesie się z niewydajnego rolnictwa do innych gałęzi gospodarki (co podbudowało budżet ZUS).Nie było też wówczas jeszcze wiadome, że PiS nie zrealizuje ok. połowy obietnic, bo m.in. rząd nie podniósł kwoty wolnej od podatku i nie obniżył VAT (w sumie spełnił mniej więcej połowę kluczowych zapowiedzi) i że nie rozwiąże ustawowo problemu frankowiczów.Zakładając stan wiedzy, powiedzmy, z początku 2016 r., trudno zarzucać ekonomistom naciągany katastrofizm. Raczej mamy do czynienia z sytuacją, którą najlepiej określić trawestacją angielskiego powiedzenia: „bad guys have good luck”.- Jak ktoś wygrywa los na loterii i większość z tej sumy przeznacza na swoje - w tym przypadku polityczne - zachcianki, to jesteśmy pełni podziwu? Co więcej: wmawia ludziom, że co roku będzie ten los wygrywał! W normalnym języku nazywa się to populizmem.- Faktycznie, skala obietnic jest bezprecedensowa - wyścig zainicjował PiS. W pewnym stopniu przypomina to tzw. „dziurę Bauca” – po 2000 roku, kiedy wycofałem się już z Unii Wolności, nastąpiła licytacja.Politycy oszaleli albo cynicznie uchwalali różne paragrafy - ze świadomością, że to oszustwo… I kiedy SLD wygrało wybory, wyeliminowano część najbardziej szkodliwych ustaw.Obserwujemy dziś jeszcze gorszą nieodpowiedzialność za słowo i orgię obietnic – w o wiele większej skali powtórkę z tego, co niestety w Polsce już było.- Edukacja obywatelska to niezbędna szczepionka przeciw populizmowi. Sam staram się edukować. Forum Obywatelskiego Rozwoju też się stara… Reagujemy na rzeczywistość, ale też i długofalowo podpowiadamy, co trzeba zmienić w programach edukacyjnych, by już za młodu przynajmniej z grubsza orientować się w mechanizmach i prawach gospodarczych i nauczyć cenić demokrację.Nagłe zderzenie z kryzysowymi realiami – oby nam się to nie przydarzyło – też może dać efekt otrzeźwiający. Jest praktycznie pewne, że świat spowalnia i w związku z tym Polskę w jakimś stopniu też dotknie ten proces. Bonanza się kończy.Jak na razie niewiele jest wskazówek, by u nas miało dojść do gospodarczej zapaści. Stopniowe pogarszanie koniunktury bywa jednak gorsze z punktu widzenia sygnalizacji. Ponadto będzie trudniej spełniać obietnice, a nawet finansować te wcześniej zrealizowane. W efekcie ich podtrzymywanie przychodzić będzie z coraz większym trudem, wiążąc się z koniecznością podnoszenia podatków i dalszego zadłużania społeczeństwa.- Nie, to nie wynika ze spadku po realnym socjalizmie, lecz po prostu z naturalnych ludzkich dążeń do lepszego życia. Zdecydowana większość ludzi w Polsce czyni tak przez pracę, a nie poprzez beneficja wynikające z rozdawnictwa.Ale w toku oszukańczej kampanii część obywateli pewnie dochodzi do wniosku: może ja dostanę, a inni zapłacą? Może rząd wyjmie z innej kieszeni i da mnie? Ludzie „zapominają”, że rząd im z jednej kieszeni wyjmuje, a do drugiej wkłada. Inaczej już nie byliby tacy zadowoleni i podatni na sugestie.Zapewne tylko drobna część społeczeństwa rzeczywiście jest przekonana, że to „politycy dają”. O wiele liczniejsi są pewnie ci, którzy się nad tym w ogóle nie zastanawiają.- Na temat podatków wiele i sensownie już napisano, poczynając od Adama Smitha. Trzeba odróżniać łączny rozmiar podatku w relacji do PKB - w Polsce jest on już duży na tle innych krajów, co wynika z niemałych wydatków budżetowych.Wskazania dotyczące najmniej szkodliwych podatków są znane od 200 lat i powtarzane jak mantra: niech będą maksymalnie proste i najmniej obciążające to, co powinno rosnąć, a więc pracę i kapitał. W konsekwencji bardziej należy obciążać to, co nie przyczynia się do rozwoju, czyli konsumpcję.Utrzymuje się jednak presja - rzecz jasna nie tylko w Polsce - ze strony różnych polityków, by odchodzić od wspomnianych wskazań i komplikować podatki tak, by próbować ukryć ich rozmiary. No i dziś na przykład mamy u nas kilka takich „schowanych” podatków, choćby daninę solidarnościową, opłatę paliwową, podatek bankowy…Trzeba patrzeć na całość podatków i analizować, czy łącznie one są progresywne czy regresywne. A nie tylko na ich wysokość.- I tu dochodzimy do pytania, na co przeznacza się pieniądze podatników. Jeśli się asygnuje 40 mld zł na 500 plus, to te pieniądze nie zasilą projektów zmierzających do tego, by stworzyć więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach czy żeby ludzie nie umierali w niektórych oddziałach szpitalnych… Albo-albo! Największym kosztem 500 plus jest brak pieniędzy w innych dziedzinach.- Tak, ale zaczekajmy jeszcze chwilę, by zobaczyć, jakie będą efekty uboczne. Nawet to, czego się dowiedzieliśmy o panu Banasiu, zmusza do zastanowienia, jeżeli chodzi o jego dzieło - czyli aparat skarbowy, podległą mu politykę kadrową.- Też o tym słyszałem... Na to, że inwestycje nie rosły - mimo boomu gospodarczego - wpływała u nas niewątpliwie cała atmosfera tworzenia prawa, chaos, arbitralność oraz jego egzekwowanie - załamanie się rządów prawa. Takie zjawisko obserwowano też w innych krajach, gdzie psuto ustrój.- Dostrzegam pięć takich ciosów, przy tej całej gospodarczej „bonanzie”, jaka była czy jeszcze jest. Po pierwsze: zdecydowanie najgorsze, co zrobił PiS, to atak na rządy prawa, na niezależność wymiaru sprawiedliwości - poczynając od Trybunału Konstytucyjnego, poprzez przejętą prokuraturę i ataki na sądy w drodze tworzenia specjalnych nowych instytucji plus ataki na sędziów. W żadnym kraju zachodnim czegoś takiego nie było!Po drugie: skrajnie niemoralna propaganda realizowana przede wszystkim poprzez telewizję zwaną publiczną! Propaganda sukcesu, czyli wszystko co dobre, to obóz rządzący i kłamliwe ataki wymierzone w oponentów. To się wiąże z degradacją przyzwoitości w debacie publicznej. Andrzej Lepper był dżentelmenem na tle tego, czego świadkami jesteśmy dziś.Po trzecie: degradacja pozycji Polski na Zachodzie, co ma konsekwencje nie tylko w takiej postaci, że ludzie się tam nierzadko zastanawiają „co z tymi Polakami jest nie w porządku?”. Kraje Unii są demokratyczne i poparcie dla stanowiska rządzących zależy od sympatii czy antypatii w społeczeństwie. I jeżeli antypatia czy brak zaufania do Polski się nasila, to musi się prędzej czy później odbić na stanowisku rządów tych krajów wobec Polski.Zmiany w Polsce i na Węgrzech stanowią uderzenie w sam rdzeń państwa prawa, bez którego nie ma demokracji. Aby wejść do Unii, musieliśmy spełnić kryteria kopenhaskie, konstytuujące nasz status polityczny, gospodarczy i naszą zdolność do akcesu. Nigdy by nas nie przyjęto, gdyby wówczas sytuacja w Polsce kształtowała się tak, jak obecnie.Jeśli dodać do tego uderzenie i próbę ograniczenia uprawnień samorządów lokalnych, no i gospodarkę, o której dziś sporo mówiliśmy, to wyjdzie pięć punktów. Piątka Balcerowicza…