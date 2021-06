Leszek Czarnecki bliżej sprzedaży swojego rumuńskiego banku

Należący do Leszka Czarneckiego Getin Holding poinformował w środę w komunikacie, że wraz ze swoją spółką zależną - Getin International w likwidacji (GISA) - zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia oraz na rzecz Banca Transilvania i BT Investments. Kwota transakcji to 213 mln rumuńskich lei, czyli ok 193 mln zł.

