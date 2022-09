Leszek Czarnecki tłumaczy swoją porażkę odmową zapłacenia łapówki

- Ucieczka inwestorów, załamanie kursu złotego czy szalejąca inflacja to wszystko są konsekwencje podejścia do gospodarki jako do łupu rządzących. Zapłaciłem ogromną cenę za to, że nie godziłem się na rolę takiego łupu. Lecz nie żałuję –napisał Leszek Czarnecki w oświadczeniu.

Mecenas Roman Giertych opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie Leszka Czarneckiego, po tym jak 30 września 2022 została wszczęta przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank, który był kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

"W związku z wszczętą w 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank akcje podmiotu zostały umorzone na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - podał Getin Noble Bank.

Leszek Czarnecki napisał, że dokładnie 4 lata temu został zaproszony na spotkanie z szefem KNF Markiem Chrzanowskim, który "w otwartych słowach zaproponował, abym zatrudnił jego znajomego prawnika, który miał zagwarantować dobre relacje moich banków z KNF".

Dalej Czarnecki stwierdza, że "wynagrodzenie tego prawnika pan Chrzanowski określił na 1 proc. wartości banku, co wówczas wynosiło około 40 milionów złotych" i że Marek Chrzanowski przedstawił mu alternatywę "w sytuacji braku takiej opieki".

"Był nią plan przejęcia Getin Noble Banku za złotówkę. Nazwał ten plan 'planem Zdzisława', gdyż miał go proponować ówczesny szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pan Zdzisław Sokal" - napisał Czarnecki.

"Dzisiaj 'plan Zdzisława' został zrealizowany i bank przejęto. (…) . Po czterech latach ziściła się groźba szefa KNF. Odmówiłem zapłacenia rządzącym łapówki, a oni ukarali mnie na wszystkie możliwe sposoby" - stwierdził Czarnecki.

Oświadczenie Leszka Czarneckiego w związku z realizacją tzw. planu Zdzisława, czyli przejęcia Getin Noble Bank.

Pod koniec oświadczenia Leszek Czarnecki napisał, że "w dzisiejszej Polsce brak jest miejsca na duży biznes, który nie jest powiązany z partią rządzącą lub nie posiada wsparcia silnego kraju".

"Staliśmy się w tym zakresie podobni do Węgier, Białorusi i Rosji" - ocenił Leszek Czarnecki w wydanym oświadczeniu.

