Leszek Skiba powołany na kolejną kadencję prezesa Banku Pekao

Leszek Skiba został powołany na kolejną kadencję prezesa Pekao SA - poinformował we wtorek bank. W skład zarządu banku powołano też ośmiu członków.

Jak podano w komunikacie, rada nadzorcza banku powołała członków zarządu na nową wspólną kadencję z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. Kadencja trwa 3 lata.

Leszek Skiba został ponownie prezesem zarządu. Na wiceprezesów ponownie powołano: Marcina Gadomskiego, Wojciecha Werochowskiego, Jarosława Fuchsa, Magdalenę Zmitrowicz, Jerzego Kwiecińskiego, Pawła Strączyńskiego, Piotra Zborowskiego i Błażeja Szczeckiego.

Skiba pełnił funkcję prezesa Pekao od kwietnia 2020. Od 2015 roku do 2020 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009 - 2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym.

Bank Pekao został założony w 1929 r., ma ponad 270 mld zł aktywów; posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główni akcjonariusze, posiadający w sumie 32,8 proc. akcji to PZU i PFR.

