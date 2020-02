Leszno: Podpisano umowę na budowę nowej siedziby miejskiej biblioteki

Ponad 23 mln zł warta jest podpisana we wtorek umowa na budowę nowej siedziby miejskiej biblioteki w Lesznie (Wielkopolskie). W najbliższych dniach nastąpić ma przekazanie wykonawcy placu budowy.

Wykonawcą inwestycji jest spółka Adamietz ze Strzelec Opolskich, kontrakt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 roku. Na realizację przedsięwzięcia miastu udało się pozyskać dofinansowanie unijne.

"Leszczyńska książnica przeniesie się do budynku po szkole przy pl. Metziga. Obok powstanie zupełnie nowy budynek, który też zagospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. I to właśnie od prac związanych z budową nowego budynku zamierza zacząć wykonawca" - poinformowała we wtorek PAP Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.

Jak dodała, prezydent miasta Łukasz Borowiak chce, by w najbliższych dniach doszło do przekazania wykonawcy placu budowy.

Zadanie pn.: "Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna" uzyskało ok. 20 mln zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.