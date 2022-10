Lewandowski: chcemy podpisać z rządem ZEA memorandum o współpracy w obszarze sztucznej inteligencji

W ciągu kilku miesięcy zamierzamy podpisać z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich memorandum o współpracy w obszarze sztucznej inteligencji – powiedział PAP w czwartek w Dubaju podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski.

Lewandowski w czwartek odwiedził stoisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na targach Gitex 2022 w Dubaju. Gitex to coroczne, największe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wydarzenie poświęcone technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Podsekretarz stanu w KPRM spotkał się m.in. z uczestnikami misji gospodarczej zorganizowanej przez samorząd woj. dolnośląskiego. Wizyta dolnośląskich przedsiębiorców i samorządowców w Dubaju to część realizowanego przez samorząd województwa dolnośląskiego projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".

W rozmowie z PAP Lewandowski podkreślił, że polski rząd chce w ciągu kilku miesięcy podpisać z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich memorandum o współpracy w obszarze sztucznej inteligencji. "Z rozmów z lokalnym biznesem oraz z politykami wynika, że współpraca ze stroną polską mogłaby też dotyczyć rozwoju usług publicznych i zdrowotnych" - powiedział Lewandowski.

Podsekretarz stanu w KPRM wskazał również, że na targach Gitex obecna jest bardzo duża reprezentacja polskich firm. "Jest ich około 130; to pokazuje znaczenie tego miejsca dla naszych przedsiębiorców" - powiedział Lewandowski.

Dodał, że ZEA są regionem ważnym dla biznesu. "To państwo środka, w tym sensie, że spotyka się tu biznes z różnych państw dalekiego wschodu z zachodnim biznesem" - mówił. Lewandowski podkreślił też, że ZEA mają duże możliwości inwestycyjne. "A zatem budowanie kontaktów właśnie w tym miejscu daje duże perspektywy rozwoju" - dodał.

Targi Gitex 2022 to coroczne wydarzenie poświęcone technologii korporacyjnej i globalnej transformacji cyfrowej. Tegoroczna edycja targów zgromadziła ponad 5 tys. wystawców ze 170 krajów.

