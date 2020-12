Lewandowski mógłby uniknąć rozgłosu w sporze z Kucharskim

Na salę sądową wstęp może mieć każdy, dziennikarze mają też wgląd w akta sprawy. Zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza konflikty między osobami znanymi. Media szeroko relacjonują każdy etap takiego postępowania, jak np. w sprawie Lewandowski - Kucharski. Konflikt między najsłynniejszą w polskiej piłce parą piłkarz - menedżer relacjonują dziennikarze sportowi, gospodarczy, portale informacyjne i plotkarskie, także te zagraniczne. Gdyby „Lewy” zgodził się na propozycję Kucharskiego, by spór między nimi rozstrzygnęli arbitrzy, nikt o sprawie by nie słyszał.

Jednoinstancyjne postępowanie

Tymczasem, według MS, to właśnie w sprawach gospodarczych najdłużej czeka się na rozstrzygnięcie – tylko w pierwszej instancji czas ten wynosi średnio 15 miesięcy.Postępowanie prowadzone przez arbitrów jest jednoinstancyjne, również z uwagi na rozbudowaną formę analizy materiału dowodowego czy też specyficzną możliwość „wygrywania częściowego” sporu. Do tego podjęte przez arbitrów rozstrzygniecie ma taką samą wartość, jak wyrok sądu powszechnego. Jest ono również uznawane przez ok. 150 państw.Ważny jest także tzw. wskaźnik stabilności – średnio ok. 1 proc. wyroków wydawanych przez arbitrów jest uchylanych przez sądy powszechne w ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, którą strony mają prawo skierować do sądu powszechnego. Tymczasem, wg resortu sprawiedliwości, zaledwie 54 proc. wyroków wydawanych w pierwszej instancji sądów powszechnych w sprawach gospodarczych utrzymuje się po odwołaniu.Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie prowadzi sprawy w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim; dotyczy to również wszystkich dokumentów. Na liście arbitrów SAKIG, oprócz polskich prawników, figurują także zagraniczni specjaliści od arbitrażu. Sąd administruje również postępowaniami ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się też promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.