Lewiatan: abolicja danin publicznych do1 lipca wśród postulatów ws. tarczy antykryzysowej

Abolicja wszelkich danin publicznych do co najmniej 1 lipca, w tym podatków i składek ZUS - to jeden z priorytetów, które powinna uwzględnić tarcza antykryzysowa - podała w piątek Konfederacja Lewiatan.

Organizacja po konsultacjach z firmami przekazała 6 głównych postulatów.

"Dziś priorytetem wszystkich środowisk powinno być: ratowanie miejsc prac oraz utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Zapewni to Polakom środki do życia, a firmy ochroni przed bankructwami" - podkreśliła Konfederacja Lewiatan w komunikacie.

Lewiatan przeprowadził szerokie konsultacje z firmami i wybrał sześć priorytetowych postulatów, które muszą znaleźć się w tzw. tarczy antykryzysowej - wyjaśniono. Wśród sześciu najważniejszych postulatów znalazła się - jak czytamy - "abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.".

Organizacja wskazuje też na konieczność dofinansowania wynagrodzeń "w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia".

Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19, zamiast wynagrodzenia" - to kolejny z postulatów.

Konfederacja podkreśla też konieczności wsparcia płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.

Postuluje ponadto odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz "wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.".

Według Konfederacji Lewiatan istotne jest również wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy oraz zatrudnienie cudzoziemców.

Odnosząc się np. do postulatu ws. dofinansowania wynagrodzeń eksperci Lewiatana uważają, że należy dostosować ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do obecnej sytuacji. "Okres 6 miesięcy spadku obrotów, który uprawniałby do wsparcia, jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy" - czytamy.

Dlatego, jak dodano, należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie spadku obrotu za miesiąc marzec i kolejne w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. "Warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach" - napisano. Ze względu na wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do 40 proc. średniej krajowej - uważa organizacja.

Zdaniem Lewiatana stosowanie mechanizmu podzielonej płatności oznacza blokowanie ogromnych kwot podatku na kontach VAT. Według nich uwolnienie tych środków może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty należności podatkowych lub poprzez płatność w mechanizmie podzielonej płatności. "Postulujemy, aby w kryzysowym okresie, tj. do końca 2020 r. urzędy skarbowe zwalniały środki zgromadzone na koncie VAT w maksymalnie skróconym terminie - 14 dni" - czytamy. Zasadne jest - jak dodano - zobowiązanie urzędów skarbowych do dokonywania standardowych zwrotów podatku VAT w maksymalnym terminie 14 dni, a nie jak obecnie w terminie maksymalnym wynoszącym 60 dni.

W przypadku zatrudniania cudzoziemców konieczne jest - jak wskazano - wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt czasowy przez okres obowiązywania tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.