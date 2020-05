Lewiatan: dane GUS dot. spadku produkcji pokazują skalę uderzenia COVID-19

Dane GUS pokazuje rzeczywistą skalę uderzenia COVID-19 w polskie przetwórstwo przemysłowe.Spadek produkcji w kwietniu dotyczył ponad 88 proc. kategorii generujących 96,9 proc. wartości dodanej polskiego przemysłu - zauważyła w komentarzu do danych GUS ekspertka Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz.

GUS podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 25,5 proc.

"W kwietniu 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6 proc. r/r oraz o 25,5 proc. m/m. Korekta o czynniki sezonowe nie przynosi fundamentalnych zmian - analogiczne dynamiki wyniosły odpowiednio -24,7 proc. r/r oraz -20,8 proc. m/m"- czytamy w komentarzu Lewiatana.

Zdaniem Buchholtz "dzisiejszy komunikat GUS pokazuje więc rzeczywistą skalę uderzenia COVID-19 w polskie przetwórstwo przemysłowe".

"Spadek tej sekcji wyróżniał się in minus na tle pozostałych sekcji przemysłu i wyniósł -27,5 proc. zarówno w horyzoncie rocznym, jak i miesięcznym. Jak pokazujemy już od tygodni, największe spadki dotknęły tych gałęzi, dla których niepewność jest zabójcza. Stąd rekordowy regres produkcji dóbr inwestycyjnych -50,9 proc. r/r oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych -47,8 proc. r/r, na tle np. dóbr konsumpcyjnych nietrwałych -15,1 proc." - komentuje ekspertka Lewiatan.

W jej ocenie, przy analizie kwietniowych danych "można odmieniać słowo rekord przez wszystkie przypadki, i będą to rekordy przerażające".

"Spadek produkcji w kwietniu dotyczył ponad 88 proc. kategorii generujących 96,9 proc. wartości dodanej polskiego przemysłu. Wyjątkiem na tym tle były wyroby farmaceutyczne (+14,8 proc. r/r, jednak ze spadkami po marcowym szczycie). W pozostałych kategoriach spadki były spodziewane, ale ich skala jest bez precedensu" - wskazuje.

Jak zauważa, "największe załamanie odnotowała produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 78,9 proc.".

"Te dane były w pełni oczekiwane, wziąwszy pod uwagę solidarną decyzję koncernów o zamknięciu europejskich fabryk. Pierwotnym źródłem były zerwane łańcuchy dostaw, ale zamrożenie popytu na samochody jest czynnikiem, który będzie decydował o szybkości powrotu tej kategorii na ścieżkę długotrwałego wzrostu" - zauważa.

Jak podkreśla, w świetle najnowszych danych ACEA, kwietniowe rejestracje nowych samochodów w Europie notują spadki: dla UE-28 -78 proc. r/r, (przy czym krajowe ze spadkami powyżej 90 proc. nie były wyjątkami), Polska -65 proc. r/r.

"To luka, której nie sposób wyrównać produkcją komponentów, na które popyt również dość naturalnie zamarł. Otwarcie polskich fabryk pozwala zakładać poprawę wyniku majowego, ale nie daje większych nadziei" - dodaje.

Ekspertka zauważa, że znaczne, chociaż nieporównywalnie mniejsze straty, dotknęły również inne gałęzie przetwórstwa: produkcję maszyn i urządzeń (-34,0 proc. r/r), urządzeń elektrycznych (-28,1 proc.), metali i wyrobów z nich (odpowiednio o -20,0 proc. i -18,6 proc.).

"Warto zauważyć, że są to znaczne kategorie eksportowe i trajektorie powrotu na starą ścieżkę będą zależeć od koniunktury naszych partnerów handlowych. Ta dość szczęśliwie daje powody do minimalnego optymizmu - krzywe epidemiologiczne w Europie Zachodniej wypłaszczają się, ostatnie doniesienia o szczepionkach na COVID-19 również sygnalizują progres. Niewątpliwie do rozmrażania gospodarek mobilizują polityków ostatnie odczyty danych makroekonomicznych, które potwierdzają, że administracyjne ograniczenia działalności i strach konsumentów są zabójcze dla popytu" - podkreśliła Buchholtz.