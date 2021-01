Lewiatan: Inflacja hamuje, ale tylko na chwilę

Grudniowy spadek dynamiki cen jest przejściowy - ocenia Konfederacja Lewiatan. Z opublikowanego w czwartek szacunku GUS wynika, że inflacja w grudniu 2020 r. wyniosła 0,1 proc. miesiąc do miesiąca i 2,3 proc. rok do roku, przy 3 proc. rok do roku w listopadzie.

W ocenie ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Sonii Buchholtz, mamy do czynienia z przejściowym spadkiem dynamiki cen.

- Styczniowy odczyt będzie z pewnością istotnie wyższy, za sprawą łącznego efektu podatku handlowego, wzrostu cen energii, paliw, płacy minimalnej, opodatkowania spółek komandytowych, a także wspomnianej opłaty cukrowej - wskazała Buchholtz.

W ocenie Lewiatana, szacunki GUS pokazują, że skromniejsze święta oraz ograniczenia zakupowe w tym roku nie pozwoliły wielu firmom zbudować poduszki finansowej.

- To niestety zwiększa ryzyka upadłości w przypadku trzeciej fali. Niezależnie od tego, późne decyzje administracji o zamykaniu sklepów po świętach z pewnością nie pomogą utrzymać się na powierzchni - ocenia Sonia Buchholtz. Takim przypadkiem jest branża odzieżowa i obuwnicza, którą cechuje trwały trend spadkowy - wskazała ekspertka Lewiatana.