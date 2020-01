Lewiatan: inflacja jeszcze przyspieszy

Za duży wzrost inflacji w grudniu 2019 r. odpowiadają szybko rosnące ceny mięsa wieprzowego, warzyw, ubezpieczeń i gazu LPG. Przedsiębiorcy powoli uwzględniają wyższą inflację w cenach produktów i usług - poinformowała Konfederacja Lewiatan.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rok do roku o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,8 proc. Inflacja średnioroczna w całym 2019 r. wyniosła 2,3 proc.

"Szykujmy się na znaczący wzrost cen. Bardziej usług niż towarów. Spowodowany rosnącym skokowo wynagrodzeniem minimalnym i dostosowaniami w rozkładzie płac" - stwierdziła dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Lewiatana.

Ekspertka napisała, że za wzrost inflacji "odpowiada tylko kilka kategorii produktów": mięso wieprzowe (23,6 proc. rok do roku, 6,8 proc. miesiąc do miesiąca), warzywa (12,3 proc. rok do roku, 3,6 proc. miesiąc do miesiąca), ubezpieczenia (7,8 proc. rok od roku) i gaz LPG (14,3 miesiąc do miesiąca).

"Wzrost cen mięsa tego gatunku naturalnie przekłada się również na znaczący wzrost cen wędlin (11,9 proc. rok do roku, 2 proc. miesiąc do miesiąca)" - stwierdziła Buchholtz. Dodała, że problem ASF jest nierozwiązany, a perspektywy poprawy w najbliższych miesiącach bardzo ograniczone.

"Skala redukcji pogłowia globalnie jest nieporównywalnie duża w stosunku do polskiej podaży - stwierdziła ekspertka. "To skutkuje rzadkością dóbr i wzrostem ich cen" - dodała.

Buchholtz oceniła, że pozostałe gatunki mięs nie zdrożały, a ograniczenia eksportowe wynikające z ognisk ptasiej grypy będą pomocne w utrzymaniu lub spadku cen drobiu czy jaj.

"Nie jest niespodzianką, że przedsiębiorcy, antycypując skalę zmian, dostosowują ceny powoli, aby nie szokować klientów" - stwierdziła ekspertka. Przypomniała, że w przyszłych miesiącach będą na inflację wpływały jeszcze wyższa akcyza, która przełoży się na ceny alkoholi, napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływające na wzrost cen ropy, oraz ceny energii.