Lewiatan: Koronawirus może spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce

Koronawirus może spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce - wskazała Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan. W jej opinii niewątpliwie uderzy m .in. w usługi turystyczne, kulturalne, gastronomię i tradycyjny handel detaliczny.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.

Według ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Soni Buchholtz, struktura wyników jest daleka od hurraoptymizmu. "Dynamika konsumpcji prywatnej plasuje się poniżej średniej z ostatnich lat, i spada (3,3 proc. rok do roku). Z kolei wysokiej dynamiki inwestycji, jaką obserwowaliśmy w I połowie roku nie udało się utrzymać (9,1-12.2 proc.), i tempo wzrostu inwestycji utrzymuje się na podobnym poziomie, co przed kwartałem (4,9 proc. rok do roku)" - wskazała.

Dodała, że eksport nadal przeważa nad importem, i to jest dość trwały efekt, ale skala nadwyżki nie pozwala zniwelować efektu słabnącego popytu krajowego.

"Nie da się jednak ukryć, że ostatnie dni absorbują ekonomistów nie ze względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla polskiego przemysłu. Teraz, gdy wirus panoszy się po Europie, a prawdopodobieństwo, że zostanie wykryty w Polsce, graniczy z pewnością, pojawia się wiele nowych kanałów oddziaływania" - zaznaczyła.

W jej opinii, z pewnością nastąpi ograniczenie zainteresowania turystyką i imprezami masowymi, co niewątpliwie uderzy w usługi turystyczne, kulturalne, oraz zmniejszy popyt na noclegi, gastronomię, czy tradycyjny handel detaliczny w centrach handlowych i marketach.

Według ekspertki w morzu strat wywołanych zawieszoną działalnością i niezrealizowanym popytem konsumenckim, niewielkie znaczenie będą miały wzrosty notowane np. przez producentów dóbr medycznych i firm kurierskich przy zwiększeniu zakupów on-line. "Dlatego też już wiadomo, że dynamice polskiego PKB wciska hamulec koronawirus, ale trudno jeszcze powiedzieć, gdzie po tym ostrym hamowaniu skończymy" - zaznaczyła.

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/