Lewiatan: modernizacja budynków powinna być spójna z dążeniem do neutralności klimatycznej

Budynki w długim okresie powinny być modernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie - uważa Konfederacja Lewiatan. Nie można jednak pomijać kwestii komfortu życia i zdrowia mieszkańców - dodaje.

We wtorkowym komentarzu dotyczącym przedstawionej przez rząd Długoterminowej Strategii Renowacji, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak wskazała, że modernizacja powinna odpowiadać na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej renowacji i sprawiedliwym rozłożeniu kosztów inwestycji w modernizację budynków.

"Renowacja budynków jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych do 2050 r." - uważa Zawadzka-Stępniak. "Nasze budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie" - wskazała. Jej zdaniem nie można jednak pomijać kwestii komfortu życia, zdrowia ich mieszkańców.

Jak tłumaczy, obecnie obowiązujące wymagania dotyczące efektywności energetycznej koncentrują się na aspektach technicznych budynków pomijając fakt, że ich głównym użytkownikiem pozostają mieszkańcy.

"Dlatego postulujemy o stopniowe włączanie do regulacji parametrów i wymagań budynków, które charakteryzowałyby je z perspektywy mieszkańca" - podkreśliła Zawadzka-Stępniak.

W ramach Długotrwałej Strategii Renowacji do roku 2050 według Konfederacji Lewiatan powinien zostać również dokonany przegląd dostępnych instrumentów wsparcia termomodernizacji budynków pod kątem ich wpływu na gotowość właścicieli nieruchomości do angażowania środków własnych.

Jak wskazują eksperci Lewiatana, środki własne mogą realnie przyspieszyć proces termomodernizacji budynków w Polsce.

Konfederacja Lewiatan wskazuje też na konieczność wprowadzenia obowiązkowego monitoringu efektów energetycznych renowacji budynku i zarządzania energią w okresie minimum 3 lat od zakończenia prac przy termomodernizacji w przypadku nieruchomości publicznych i komercyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Zamieszczony w początku lutego w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt uchwały ws. Długoterminowej Strategii Renowacji zakłada, że do 2050 r. 66 proc. budynków doprowadzonych będzie do standardu pasywnego, a 21 proc. - energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/(m kw. na rok).

Za opracowanie projektu uchwały odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak wyjaśnia resort, strategia przedstawia kompleksową diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego. Prezentuje też ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050.

Dokument zawiera wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050 r.