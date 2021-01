Lewiatan: powinno być wsparcie publiczne dla firm na budowę stacji tankowania wodorem

Powinno być wsparcie publiczne dla firm na budowę stacji do tankowania aut wodorem - napisała w poniedziałkowej informacji Konfederacja Lewiatan. Dodano, że pomoc publiczną powinny otrzymać również gospodarstwa domowe, które zainwestują w taką infrastrukturę.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru. Wskazano w nim, że wsparcie finansowe powinny otrzymać nie tylko podmioty, które budują stacje do tankowania aut, ale też osoby fizyczne oraz firmy, które będą inwestowały w stacje przeznaczone do tankowania wodorem innych pojazdów. Zaznaczono, że w gospodarstwach domowych ładuje się ok. 50 proc. samochodów elektrycznych, dlatego wsparcie infrastruktury domowej jest konieczne.

"Proponujemy, aby pomoc publiczna objęła inwestycje w stacje do tankowania wodorem nie tylko samochodów, leczy także innych pojazdów. W średnio- i długoterminowej perspektywie wodór może znaleźć zastosowanie w transporcie ciężkim, lotniczym, morskim i przemyśle" - mówi cytowana w informacji dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak.

Wskazano, że możliwość szerszego wykorzystania napędu wodorowego przewiduje strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, przygotowana przez Komisję Europejską. Czytamy w niej, że "pociągi napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi mogłyby zostać wprowadzone na innych nadających się do tego trasach komercyjnych linii kolejowych, których elektryfikacja jest trudna lub nieopłacalna. Obecnie bowiem około 46 proc. połączeń głównych jest w dalszym ciągu obsługiwanych przy pomocy technologii Diesla. Niektóre zastosowania wodorowych ogniw paliwowych w kolejnictwie (np. zespoły trakcyjne) są już teraz konkurencyjne pod względem kosztów w stosunku do technologii Diesla". Według Lewiatana, budowa "Strategii Wodorowej Polski do 2030 roku", w tym wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego, jest podstawowym celem.

autor: Ewa Wesołowska

