Lewiatan pozytywnie o proponowanych zmianach w ustawie o OZE

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan pozytywnie przyjęła propozycje zmian w ustawie o OZE, przewidujące m.in. przedłużenie do 2026 r. systemów wsparcia i jednorazowe określenie wolumenu energii z OZE dla aukcji w latach 2022-2026.

Ministerstwo Klimatu, w zaprezentowanym przed miesiącem projekcie zaproponowało m.in. wydłużenie do 30 czerwca 2026 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT.

Drugą dużą zmianą jest propozycja wprowadzenia zasady, że rząd określi maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na cały okres 2022-2026, a nie tak jak było dotychczas, jedynie na następny rok kalendarzowy.

"Wydłużenie do 30 czerwca 2026 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT oraz do 30 czerwca 2045 r. końcowych dat obowiązywania obu systemów, to krok w dobrym kierunku" - ocenił radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski.

W jego opinii, przyczyni się to do zwiększenia pewności działania uczestników rynku, zwłaszcza w tych technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1-2 lata, a tym samym zapewni realizację przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

Lewiatan popiera też wprowadzenie zasady, że rząd określi maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na lata 2022-2026. "To rozwiązanie ustabilizuje rynek" - ocenił Gajewski.

Rada OZE Konfederacji Lewiatan pozytywnie przyjęła także propozycję podniesienia z 0,5 MW do 1 MW progu mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, od którego wymagana jest koncesja na wytwarzanie energii w instalacji OZE. Jak zauważył Lewiatan, w przypadku "klasycznej" energetyki koncesja jest wymagana dopiero w przypadku instalacji o mocy większej niż 50 MW.