Lewiatan pozytywnie o propozycjach Polityki Przemysłowej Polski dot. cyfryzacji

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje Polityki Przemysłowej Polski dotyczące cyfryzacji, która została potraktowana jako jedno z priorytetowych zadań mających bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu - poinformowała organizacja w środowym komunikacie.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin przedstawił w środę nową Politykę Przemysłową Polski, czyli strategiczną wizję rozwoju polskiego przemysłu, która - jak powiedział - została wypracowana przez MRPiT przy udziale środowisk branżowych i eksperckich. Polityka Przemysłowa jest częścią Planu dla Pracy i Rozwoju.

W ocenie Konfederacji Lewiatan cyfryzacja została doceniona w nowej wizji.

"Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia propozycje dotyczące cyfryzacji, która została potraktowana jako jedno z najważniejszych i priorytetowych zadań mających bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu" - napisano w oświadczeniu.

Zdaniem ekspertki Lewiatana Aleksandry Musielak, podejście do cyfryzacji zaproponowane w nowej polityce przemysłowej jest spójne z oczekiwaniami rynku, w szczególności wynikami badania Digi Index 2020 oraz 2021, wskazującymi na pilną potrzebę digitalizacji firm produkcyjnych.

"Zgadzam się z potrzebą mądrego podejścia do zarządzania danymi w przemyśle. To, czego mi brakuje to zapewnienie gwarancji łatwego dostępu przedsiębiorców do danych i zagwarantowanie ich nieskomplikowanego przetwarzania (w tym m.in. spójnej regulacji Internetu Rzeczy (IoT)" - oceniła Musielak. Dodała, że rozwój w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zapewnienie mu nowych kadr wymaga nakładów, a przedsięwzięcia z tym związane powinny zostać w większym stopniu "sprzężone" z założeniami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskim Ładem.

Według Jarosława Gowina, Polityka Przemysłowa Polski została oparta na pięciu zdefiniowanych osiach rozwojowych, odpowiadających kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Chodzi o cyfryzację, bezpieczeństwo w obrębie technologii i surowców, lokalizację produkcji przemysłowej, Zielony Ład oraz społeczeństwo wysokich kompetencji.

"W ramach działań horyzontalnych w najbliższym czasie skupimy się na uruchomieniu instrumentów, które po pierwsze wzmocnią zrównoważony, niskoemisyjny, zielony i cyfrowy wzrost przedsiębiorstw przemysłowych. Po drugie stanowią wsparcie dla krajowych inwestycji i krajowego eksportu. Po trzecie wspierają suwerenność technologiczna i surowcowe naszych firm. Oraz wreszcie po czwarte to będą instrumenty, które wesprą polski przemysł w podnoszeniu lub zmianie kompetencji pracowników, jednocześnie budując trwałe relacje przemysłu z systemem szkolnictwa branżowego i wyższego. Działania te będziemy uzupełniać oczekiwanymi przez przemysł systemowymi zmianami w obrębie rynku pracy, m.in. w prawie pracy, zatrudnianiu cudzoziemców, promocji zatrudnienia, czy - mam na myśli - także ustawę o pracy zdalnej" - stwierdził minister rozwoju.

W odniesieniu do cyfryzacji, w planie przewidzianio usprawnienie działalności przemysłowej od projektowania produktów aż po zmianę modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

