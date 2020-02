Lewiatan: regulacje prawne nie powinny hamować rozwoju sztucznej inteligencji

Świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania - Konfederacja Lewiatan wraz z organizacjami biznesowymi z 9 państw z Europy Środkowej przedstawiły we wtorek wspólne stanowisko ws. sztucznej inteligencji.

17 organizacji biznesowych i platform internetowych z 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji - poinformowała Konfederacja Lewiatan.

Przedsiębiorcy zaapelowali o nawiązanie dialogu między politykami, specjalistami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji.

"Przy poszanowaniu danych osobowych i ochrony prywatności, sztuczna inteligencja ma pozytywny wpływ na różne dziedziny życia. Ważne jest, aby decydenci polityczni nie dopuścili do nadmiernej i niepotrzebnej regulacji prawnej dotyczącej sztucznej inteligencji" - czytamy w komunikacie.

Konieczne jest - według przedsiębiorców - ograniczenie działań zmierzających do tworzenia nowych, złożonych i niejednokrotnie kolidujących ze sobą norm prawnych przy jednoczesnym prawidłowym wykorzystaniu istniejących rozwiązań.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan Elżbieta Dziuba stwierdziła, że świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy. "Należy zastosować podejście oparte na analizie ryzyka, biorące pod uwagę odmienne normy prawne dla różnych typów ryzyka" - dodała.

Komisja Europejska zapowiedziała publikację Białej Księgi dotyczącej rozwoju, a także możliwych regulacji sztucznej inteligencji. Nowe przepisy będą miały znaczący wpływ na konkurencję między firmami oraz sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

"Słabsza pozycja państw tego regionu w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, widoczna chociażby w liczbie specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji czy instytucji badawczych, a także tworzonych rozwiązań, może się jeszcze bardziej pogłębić" - ocenili eksperci Lewiatana.

W opublikowanym we wtorek raporcie Instytutu Badawczego Capgemini czytamy, że Europa przewodzi we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych. "51 proc. największych światowych producentów w Europie wdraża co najmniej jedno rozwiązanie z obszaru sztucznej inteligencji" - napisano. Eksperci Capgemini stwierdzili, że producenci powinni skoncentrować się na trzech obszarach zastosowania sztucznej inteligencji: kontroli jakości produktu, planowania popytu i inteligentnego utrzymania i naprawy sprzętu.

Według badań Capgemini, czołowi światowi producenci w Niemczech (69 proc.), Francji (47 proc.) i Wielkiej Brytanii (33 proc.) są liderami pod względem wdrażania sztucznej inteligencji w zakresie działalności produkcyjnej.