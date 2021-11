Lewiatan: systemowe rozwiązania podatkowe pomogą obniżyć inflację

Systemowe rozwiązania podatkowe, na które zdecydował się rząd, należy uznać za krok w dobrym kierunku - napisał w czwartkowym komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili szczegóły tarczy antyinflacyjnej, przewidujące m.in. obniżkę podatków na paliwa i gaz oraz wprowadzenie dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych uzależnionego od ich dochodów.

Według Zielińskiego propozycje rządu, które wstępnie miały się ograniczać do specjalnego bonu do wykorzystania na zakup produktów, których ceny bardzo mocno uderzają po kieszeni obywateli, obecnie nabrały całkiem nowego kształtu i wymiaru. Ekspert napisał, że systemowe rozwiązania podatkowe należy uznać za krok w dobrym kierunku. Zauważył też, że rząd ogłosił zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadził 11 miesięcy temu, i który - jak przestrzegał Lewiatan - przyczyni się do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych.

"Zaproponowana tarcza nie dzieli Polek i Polaków na lepszych i gorszych, ponieważ wzrost cen dotyka każdego. Po drugie, działania te będą skutecznie obniżały inflację w nadchodzących miesiącach, przy czym wydłużymy okres, kiedy inflacja będzie i tak relatywnie wysoka" - napisał Zieliński. Dodał, że w połowie roku, po zakończeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej ponownie będziemy obserwować ponadprzeciętne wzrosty cen w skali miesiąca, choć już nie tak wysokie jak obecnie.

Zdaniem eksperta w pakiecie rozwiązań antyinflacyjnych brakuje pomysłów dotyczących obniżki cen produktów spożywczych. "Zaproponowane działanie osłonowe, w naszej ocenie nie obniży cen produktów spożywczych. Może jednak wywołać dodatkową presję inflacyjną w przyszłości. Wydaje się jednak, że pośrednio na ceny produktów spożywczych będą oddziaływać niższe ceny paliw, w związku ze zmniejszonym kosztem transportu" - wskazał.

Zaznaczył jednak, że efekt obniżki podatku będzie widoczny z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych działań antyinflacyjnych. Oznacza to, że ceny żywności w najbliższych dwóch miesiącach nadal pozostaną wysokie, a ta kategoria produktów stanowi 25 proc. całego koszyka inflacyjnego.

"Premier myli się twierdząc, że za wysoką inflację odpowiadają głównie czynniki zewnętrzne. Tarcza antyinflacyjna w takiej skali byłaby niepotrzebna, gdyby NBP wcześniej i zdecydowanie zareagował na szybki wzrost cen" - dodał przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

