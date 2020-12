Lewiatan: w budżecie na 2021 r. niepokoi rosnące zadłużenie

Przyszły rok rozpoczniemy z wysokim długiem; nieznacznie zredukujemy tempo zadłużania się - ocenia w czwartek Konfederacja Lewiatan. Jak dodała, w latach najlepszej koniunktury Polsce nie udało się stworzyć nadwyżki budżetowej; Lewiatan ostrzega przed rosnącym zadłużeniem państwa.

Sejm uchwalił w czwartek budżet na 2021 rok z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł

Konfederacja Lewiatan w komentarzu ostrzega przed rosnącym i osiągającym niebezpieczny poziom zadłużeniem państwa.

"W tym roku Polska zadłużyła się, aby ratować gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Nasz deficyt finansów publicznych będzie prawdopodobnie jednym z najwyższych w UE" - ocenia Lewiatan.

Zaznacza jednocześnie, że brak pomocy dla przedsiębiorstw mógłby oznaczać bankructwa, przejęcia osłabionych polskich firm, wyższe bezrobocie oraz powrót zjawiska emigracji Polaków.

"Przyszły rok rozpoczniemy z wysokim długiem i tylko nieznacznie zredukujemy tempo zadłużania się. Nie możemy sobie jednak pozwolić na dalsze, niekontrolowane powiększanie długu, bo w dłuższej perspektywie zaszkodzi to gospodarce i przedsiębiorstwom" - wskazuje Lewiatan.

Dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski zauważa, że nawet w latach najlepszej koniunktury Polsce nie udało się stworzyć nadwyżki budżetowej. Jego zdaniem, "zmarnowano szansę na znaczące obniżenie zadłużenia, czego konsekwencją jest ograniczona przestrzeń do zadłużania się w kryzysie".

"Przy zadłużeniu efektywnie przekraczającym konstytucyjne 60 proc. PKB fundamentalne znaczenie ma to na co się zadłużamy. Polska potrzebuje inwestycji w gospodarkę, utrzymanie miejsc pracy i zdolności do generowania dochodu narodowego, żeby spłacać dług i budować trwałe podstawy wzrostu" - tłumaczy Baczewski.

Według niego, wymaga to tworzenia wartości dodanej, koncentrowania się na najbardziej rokujących branżach. Należy za to unikać dalszego wzrostu fiskalizmu i obciążeń dla firm, które będą dławić gospodarkę i to w okresie, kiedy najbardziej potrzebuje ona oddechu.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.