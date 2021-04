Lewica apeluje o pomoc dla producentów drobiu, których dotknęła ptasia grypa

Apelujemy do rządu o zabezpieczenie maksymalnych środków z budżetu na zwalczanie ptasiej grypy, której ogniska wykryto w północnej części woj. mazowieckiego oraz południowej części Warmii i Mazur - powiedział we wtorek podczas konferencji w Olsztynie poseł Lewicy Marcin Kulasek.

Poseł Kulasek powiedział, że najgorsza sytuacja występuje obecnie na północnym Mazowszu, w powiatach mławskim oraz żuromińskim. Tam stwierdzono 250 ognisk tej zakaźnej choroby. W sąsiadujących z Mazowszem warmińsko-mazurskich powiatach, czyli w nowomiejskim oraz działdowskim ale też w powiatach ostródzkim i iławskim stwierdzono 20 ognisk ptasiej grypy. Kulasek wskazał, że w czterech powiatach na Warmii i Mazurach hoduje się ok. 5 mln sztuk drobiu.

Ocenił, że pojawiające się ogniska ptasiej grypy "to ogromny problem, z którym trzeba się zmierzyć". "Ministerstwo rolnictwa zawnioskowało o 263 mln zł potrzebnych na odszkodowania dla producentów drobiu. W odpowiedzi ministerstwo finansów podało, że jest w stanie zabezpieczyć 51 mln zł. Apelujemy o wypłatę odszkodowań dla producentów drobiu" - powiedział Kulasek.

Jak dodał, z informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, dla producentów drobiu dotkniętych ptasią grypą na Warmii i Mazurach zabezpieczonych jest 12 mln zł. Natomiast na północy Mazowsza potrzeba co najmniej pół miliarda złotych - dodał.

Ocenił, że obecne działania wskazują, że "państwo polskie nie jest przygotowane na takie sytuacje". "Nie nauczyliśmy się niczego z poprzedniej epidemii ptasiej grypy, która miała miejsce w 2007 i 2008 roku. Mamy wrażenie, że sprawa ta jest zamiatana pod dywan" - dodał.

Obecny na konferencji w Olsztynie Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, ocenił że z powodu ptasiej grypy nawet do 30 proc. drobiu produkowanego w Polsce może zostać zutylizowane.

"Państwo sobie nie radzi, nie ma żadnych działań, nie ma interwencji na rynku. Efekt może być taki, że wzrosną ceny drobiu i jajek"- dodał. Wskazał, że także samorządowcy z stref zagrożonych ptasią grypą nie uzyskują pomocy w zabezpieczeniu terenu.

Poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy podkreślił, że potrzebny jest szybki skup interwencyjny oraz pomoc producentom drobiu we wznowieniu produkcji. Zaznaczył, że powołany zostanie zespół parlamentarny do zwalczania i przeciwdziałania chorób zakaźnych zwierząt. Jak wyjaśnił, ma się on zająć propozycjami rozwiązań prawnych dot. ptasiej grypy i ASF, wprowadzeniem testowania szczepionek na ptasią grypę oraz poprawą warunków pracy w inspekcji weterynaryjnej.

Ptasia grypa to choroba wirusowa stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.

