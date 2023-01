Lewica apeluje o szybkie procedowanie projektu tzw. ustawy wiatrakowej

Lewica zaapelowała w środę o szybkie procedowanie projektu tzw. ustawy wiatrakowej. Jako Lewica jesteśmy za poluzowaniem tych obostrzeń, które dzisiaj są - mówili w środę politycy Lewicy

Projekt tzw. noweli ustawy wiatrakowej, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10 H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Połączone sejmowe komisje we wtorek przeprowadziły pierwsze czytania w sumie ośmiu projektów ustaw mających na celu liberalizację zasady 10H. Ostatecznie w przeprowadzonych głosowaniach komisje zdecydowały o odrzuceniu siedmiu zgłoszonych przez opozycję projektów poselskich i senatorskich, przyjmując za podstawę dalszych prac projekt rządowy. Prace nad nim mają być kontynuowane w czwartek.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Dariusz Wieczorek ocenił, że rząd stracił siedem lat, kiedy to nie inwestowano w energetykę odnawialną, w sieci przesyłowe i inwestycyjne. "Bardzo ciężko będzie to w tej chwili nadrobić" - mówił.

"Apelujemy do rządzących: szybko podejmujcie te decyzje i szybko podejmujcie te decyzje ws. Krajowego Planu Odbudowy, bo tam są środki na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii, a odnawialne źródła energii to tańszy prąd i bezpieczeństwo energetyczne dla nas wszystkich" - podkreślał.

Zdaniem posłanki Darii Gosek-Popiołek, rozwój energetyki wiatrowej powinien rozwijać się w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi. "Chcemy zabezpieczenia wszystkich interesów - i bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego apelujemy o prace nad tą ustawą i kompromis, który pozwoli wszystkim stronom uzyskać szczęśliwe zakończenie" - mówiła.

Posłanka Beata Maciejewska przyznała, że rozwiązanie rządowe to "rodzaj protezy" i "pozostawia wiele do życzenia". "Jako Lewica jesteśmy za poluzowaniem tych obostrzeń, które dzisiaj są" - wskazała.

Rządowy projekt noweli ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w połowie lipca ub.r. Przewiduje, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych lądowych elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od gmin.

Utrzymana ma zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie, z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji ma jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H - którą określa minimalną odległość między budynkiem mieszkalnym a elektrownią wiatrową jako dziesięciokrotność wysokości instalacji. Jak mówiła na posiedzeniu komisji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przygotowany przez rząd projekt przewiduje, że odległość wiatraków od zabudowań wynosić będzie pomiędzy 500 m a 10H. Zwróciła jednak uwagę, że o ostatecznej odległości zdecyduje społeczność lokalna.

13 grudnia 2022 r. rząd przyjął autopoprawkę do projektu tej noweli, która umożliwia partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na ich terenie elektrowni wiatrowej. Zmiana polegała m.in. na dodaniu nowego art. 6h, który zakłada, że inwestor co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej zaoferuje mieszkańcom gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec będzie mógł, na zasadzie dobrowolności, przystąpić do zawarcia z inwestorem umowy, aby na jej podstawie zostać prosumentem wirtualnym.

Definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o odnawialnych źródłach energii. To nowy typ prosumenta, który wytwarza energię poza miejscem, w którym zużywa energię. Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej mogą być firmy i konsumenci.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl