Lewica: apelujemy do premiera o przekazanie projektu ustawy ws. tarczy antykryzysowej

O przekazanie projektu ustawy ws. tarczy antykryzysowej, którym Sejm ma zająć się w przyszłym tygodniu - zaapelował w sobotę do premiera Mateusza Morawieckiego, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Według niego, to dziwne, że prezydent Andrzej Duda już ma projekt, a opozycje - nie.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w sobotę PAP, że projekt ustawy ws. tarczy antykryzysowej "zostanie skierowany do Sejmu w nadchodzącym tygodniu". "Ten projekt będzie formalnie przyjęty i skierowany do marszałka Sejmu w pierwszej części przyszłego tygodnia, więc czas na zapoznanie się z nim i zgłoszenie ewentualnych poprawek będzie oczywiście zachowany" - zapewnił.

Pytany czy to prawda, że premier przekazał już prezydentowi projekt ustawy, minister Müller odpowiedział: "Pan premier konsultuje z panem prezydentem treść tej ustawy".

Rzeczniczka Partii Razem Dorota Olko powiedziała w sobotę na konferencji prasowej, że Lewicę zaskoczyły słowa prezydenta z piątkowego orędzia, w których "powiedział, że ma już treść ustawy, która wprowadza tarczę antykryzysową, zaprezentowaną przez rząd". "Jest to o tyle dziwne, że Sejm, opozycja, tej ustawy jeszcze nie znają, a wszyscy na nią czekamy" - dodała.

Gawkowski zwrócił uwagę, że klub Lewicy zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o przedłożenie projektów, ale - jak mówił - "do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a prezydent taki projekt ustawy otrzymał". Polityk ocenił, że "to jest nieodpowiedzialne myślenie o państwie, o tym jak mamy pomagać przedsiębiorcom i pracownikom, jak wspomagać obywateli".

"W Polsce mamy kryzys, prawo trzeba szybko przygotować" - ocenił. Adresując swoje "napomnienie" do premiera zaznaczył, że "rząd powinien przesyłać ustawy do Sejmu" oraz zabiegać u parlamentarzystów o przyjęcie dobrych rozwiązań.

Według Gawkowskiego, pakiet pomocowy w tarczy antykryzysowej jest "za mały", gdyż - jak ocenił - "jest tylko i wyłącznie celowany w grupy, które mają dzisiaj szansę przetrwania, a reszta jest pozostawiona obok". "Nie ma na to naszej zgody, dlatego zwracamy się dzisiaj z apelem do pana premiera, poprosimy o przekazanie ustaw, które mamy głosować w najbliższym tygodniu" - podkreślił.

Szef klubu Lewicy zauważył, że według zapowiedzi marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w najbliższy piątek ma odbyć się posiedzenie Sejmu i "zostało 6 dni, żeby przekonsultować wszystkie projekty ustaw, które miały być na tym posiedzeniu wzniesione".

Zapowiedział, że klub Lewicy zbiera się na posiedzeniu w poniedziałek. "Chcielibyśmy mądrze, ale roztropnie, nad tymi projektami popracować tak, żeby je uzupełnić, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. Chcielibyśmy żeby rząd traktował opozycję poważnie. Jeżeli to ma być prawo, które będzie służyło wszystkim, to prawo musi być skonsultowane" - podkreślił Gawkowski.