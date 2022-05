Lewica o inflacji: Konieczna nowelizacja budżetu oraz zamrożenie WIBOR-u

Przy najwyższej od 24 lat inflacji konieczna jest nowelizacja budżetu, a premier powinien podać się do dymisji - oświadczył szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Wiceszef klubu Tomasz Trela przypomniał o osłonowych propozycjach legislacyjnych Lewicy oraz pieniądzach z KPO na "tu i teraz".

To najwyższa od 24 lat inflacja w Polsce i jest to nie tylko "wyraz drożyzny, ale też nieodpowiedzialności i braku jakiejkolwiek kontroli nad gospodarką. W połowie roku inflacja miała spadać, gospodarka miała rosnąć - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Pierwszym krokiem do uzdrowienia gospodarki z toczącego ją złośliwego raka inflacji, powinna być nowelizacja ustawy budżetowej. Pokażcie prawdę o finansach publicznych. Dzisiaj to budżet państwa zarabia na inflacji, a tracą obywatele - zaznaczył.

Wiceszef klubu Tomasz Trela przekonywał z kolei, że w sytuacji katastrofalnej sytuacji budżetów domowych, Lewica ma receptę, w której bardzo ważne byłyby środki z KPO. Apelował także o przyjęcie zamrożenia WIBOR-u.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 13,9 proc. (rdr), a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,7 proc. - podał we wtorek GUS.

W maju 2022 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 13,9% (wskaźnik cen 113,9), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).https://t.co/w94tgB0LSi#GUS #statystyki #CPI #WskaźnikCen pic.twitter.com/tspoHJBDEb — GUS (@GUS_STAT) May 31, 2022

Według posła Gawkowskiego, to najwyższa od 24 lat inflacja w Polsce i jest to nie tylko "wyraz drożyzny" - jak mówił podczas briefingu prasowego w Sejmie - ale też "nieodpowiedzialności i braku jakiejkolwiek kontroli nad gospodarką". Podkreślił, że "żadne zapowiedzi ministrów i premiera się nie sprawdziły", gdyż - jak przypomniał - "w połowie roku inflacja miała spadać, gospodarka miała rosnąć".

Gawkowski przekonywał, że pierwszym krokiem do uzdrowienia gospodarki z "toczącego ją złośliwego raka" inflacji, powinna być nowelizacja ustawy budżetowej. Według niego, premier "uparł się", aby wpisać do ustawy inflację na poziomie nieco przekraczającym 3 proc." (wpisano wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 proc. - przyp. red.), gdy były już przesłanki ostrzegające przed inflacją dwucyfrową.

[NA ŻYWO] Kolejny rekord inflacji. Polki i Polacy coraz biedniejsi. https://t.co/lJMmVzsGz6 — Lewica (@__Lewica) May 31, 2022

"Pokażcie prawdę o polskich pieniądzach, finansach publicznych o stanie polskiej gospodarki. Wpiszmy prawdziwe dane w ustawie budżetowej, bo dzisiaj to budżet państwa zarabia na inflacji, a tracą obywatele" - mówił Gawkowski do ekipy rządzącej.

Szef koła Lewicy zwrócił się także do premiera Mateusza Morawieckiego z przypomnieniem, że wiele lat pracował w banku i był "odpowiedzialny za liczby". "Jeżeli ktoś w banku myliłby się o 10 proc., to by się podał do dymisji. (...) Albo zmiana tej ustawy, albo dymisja" - mówił Gawkowski.

Ludzie są naprawdę wkurzeni, te 13,9% inflacji, to więcej w sklepie o 20%-30% za podstawowe produkty i znów wyższe raty kredytów hipotecznych. Żądamy natychmiastowej pomocy dla ludzi, zamrożenia WIBOR, druga waloryzacja rent i emerytur i leki na receptę za 5 zł. Ratujmy ludzi. pic.twitter.com/uNmAtScRBm — Tomasz Trela (@poselTTrela) May 31, 2022

Wiceszef klubu Tomasz Trela przekonywał, że w sytuacji "katastrofalnej sytuacji budżetów domowych", Lewica ma receptę, w której bardzo ważne byłyby środki z KPO. "Po pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy tu i teraz, potrzebne od zaraz; pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje to silniejszy złoty, a tym samym mniejsza inflacja" - powiedział.

Trela apelował także o przyjęcie propozycji ustawowych Lewicy, w tym "zamrożenia WIBOR-u tak, żeby ci, którzy mają kredyty, każdego miesiąca nie płacili więcej". Przypomniał też o złożonych już do laski marszałkowskiej propozycjach ustaw dotyczących "drugiej waloryzacji rent i emerytur" oraz wprowadzenia "leków na receptę za 5 złotych".

Inflacja 13,9%! Gdzie jest prawda i odpowiedzialność? Dość z kłamstwem i ściemnianiem! ⁦@__Lewica⁩ składa projekt ustawy o zmianie budżetowej. pic.twitter.com/3xiWgMb0RJ — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) May 31, 2022

"Skoro Prawo i Sprawiedliwość narozrabiało, to Lewica musi po nich posprzątać, (...) musi dać alternatywę dla tych ludzi, żeby nie targali się na własne życie, (...) bo nie chcą być na sznurku komorników, którzy będą przychodzić licytować ich mieszkania. A do tego doprowadził rząd PiS" - mówił Trela.

