Lewica: odpowiedzialne państwo musi wspierać tych, którzy odczuwają skutki kryzysu gospodarczego

Silne i odpowiedzialne państwo ma obowiązek wspierać tych, którzy odczuwają skutki kryzysu gospodarczego - przekonywali posłowie Lewicy. Zaprezentowany przez nich pakiet „Bezpieczna rodzina” zakłada waloryzację rent i emerytur, obniżki rat kredytów oraz podwyżki płac w budżetówce.

Podczas piątkowej konferencji prasowej we Wrocławiu posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwracała uwagę na problemy, z jakimi w obecnej sytuacji gospodarczej muszą się mierzyć polskie rodziny. "Bezpieczna rodzina to taka rodzina, która nie musi martwić się o swoje jutro, która nie musi martwić się, czy raty kredytu nie podskoczą tak, żeby nie dało się ich spłacić, która nie musi martwić się, czy z następnej pensji uda się zapłacić rachunki (…) to taka rodzina, w której seniorzy nie muszą niepokoić się, czy emerytury wystarczy zarówno na zakup leków, jak i jedzenia" - mówiła podkreślając, że te lęki "to skutek inflacji, drożyzny, a przede wszystkim nieudolnej polityki rządu".

Dziemianowicz-Bąk dodała, że zaprezentowany przez Lewicę pakiet "Bezpieczna rodzina" to nie tylko postulaty, ale konkretne, złożone już w Sejmie projekty ustaw. Pierwszy z nich to - jak mówiła - 12-proc. waloryzacja emerytur i rent we wrześniu tego roku. "Pierwszą, marcową waloryzację już zjadła inflacja. Tak samo stanie się z trzynastą i czternastą emeryturą. W wyniku naszej propozycji średnia emerytura wzrosłaby o ok. 300 zł, a najniższa emerytura o 180 zł" - wyjaśniła.

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek zwrócił uwagę, że silne, odpowiedzialne państwo to państwo, które potrafi zareagować wtedy, kiedy mamy kryzys gospodarczy. "A mamy dzisiaj bardzo specyficzny kryzys gospodarczy, dlatego że zyskują na nim banki, zyskuje rząd, ale w tym kryzysie gospodarczym tracą przede wszystkim Polki i Polacy, bo to z ich kieszeni wypływają pieniądze coraz szerszym strumieniem" - wskazał.

Jego zdaniem, silne państwo potrafi odpowiedzieć na takie zjawiska i zabezpieczyć interesy swoich obywateli. "Ale silne państwo w wykonaniu PiS to państwo, które nie dba o interesy zwykłych Polek i Polaków" - powiedział dodając, że kolejny, zaproponowany przez Lewicę projekt ustawy wychodzi naprzeciw potrzebom kredytobiorców i zakłada przywrócenie rat kredytów hipotecznych do poziomu z 1 grudnia 2019 roku. Podkreślił przy tym, że ustawa ta jest tymczasowa, a uprawnienia z niej wynikające dotyczyłyby tylko i wyłącznie osób, które kupiły swoje pierwsze mieszkanie do zamieszkania.

Lewica proponuje także zwiększenie składki płaconej przez banki do specjalnego funduszu pomocy kredytobiorcom z 1 do 2,5 proc. od udzielonych rocznie kredytów.

Dyrektor ds. Legislacji Klubu Lewicy Dariusz Standerski zwrócił z kolei uwagę na problem niskich płac w budżetówce. "W odpowiedzi na niego Lewica zaproponowała podwyżki w sferze budżetowej w wysokości 20 proc., tak żeby nie zostały one całkowicie zjedzone przez inflację, co dzieje się niestety teraz, tak żeby państwo przestało być w końcu najgorszym pracodawcą i tak, żeby odwlec w czasie to, co niestety nastąpi, czyli strajki i protesty w sferze budżetowej" - mówił.

