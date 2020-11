Lewica proponuje utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki na lata 2021-2023; fundusz ten miałby dysponować 163 mld zł i skupiać się na trzech obszarach: ochronie zdrowia, przedsiębiorczości i samorządności. Celem jest napędzenie gospodarki - podkreślił poseł Dariusz Wieczorek.

"Chcemy dzisiaj przedstawić pozytywne rozwiązania, które mają na celu pomóc ludziom, przedsiębiorcom i Polakom przeżyć te trudne miesiące, które przed nami" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej poseł Wieczorek, który w imieniu klubu Lewicy koordynuje prace nad budżetem na 2021 rok.

Według Lewicy, dzisiaj potrzebna jest szybka akcja dotacyjna, dlatego ugrupowanie to proponuje utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki - państwowego funduszu celowego, który miałby funkcjonować w latach 2021-2023 i dysponować w tym okresie kwotą 163 mld zł.

"Ta kwota zakłada, że ten fundusz będzie skorelowany z tzw funduszem odbudowy, który w tej chwili jest dyskutowany, czy już jest wydyskutowany przez Unię Europejską. Do kwoty 20 mld złotych, które planujemy w tym budżecie na rok 2021 uzyskać, planujemy dołożyć kwotę 42 mld złotych z tego funduszu odbudowy na rok 2021" - powiedział poseł Lewicy.

Ponadto według Lewicy nakłady na wojsko planowane na poziomie 2,2 proc. powinny zostać zmniejszone o 0,2 proc. "Szanujemy te wszystkie inwestycje, szanujemy polskie wojsko, natomiast w tej sytuacji te 0,2 proc. są niezbędne, żeby ratować ludzi i polską gospodarkę. To jest kwota 4,7 mld złotych" - podkreślił Wieczorek.

Dodał, że Lewica proponuje też likwidację części rezerw budżetowych, w tym rezerwy na wydatki w obszarze zdrowia, i zasilenie tymi środkami Funduszu Odbudowy Gospodarki. "Uważamy, że tu już nie ma co kombinować z rezerwami, po prostu dzisiaj jeżeli chodzi o zdrowie, trzeba zasilić tymi środkami właśnie ten fundusz. To jest kwota około 6 mld złotych" - powiedział poseł Lewicy.

Proponowany przez Lewicę fundusz skupiać ma się na trzech głównych obszarach: ochronie zdrowia, przedsiębiorczości i samorządności.

"Cel tego funduszu to napędzanie gospodarki, dlatego w ramach tych trzech filarów planujemy taką politykę +3R+ - trzy restarty. Po pierwsze środki na restart ochrony zdrowia, po drugie środki na restart małej i średniej przedsiębiorczości i po trzecie środki na restart inwestycji samorządowych" - powiedział Wieczorek.

Dyrektor ds. legislacji w klubie Lewicy Dariusz Standerski stwierdził, że Polska potrzebuje drugiego planu Marshalla (amerykański plan z końca lat 40. XX w. pomocy gospodarczej dla zrujnowanej II wojną światową Europy). "I takim planem jest Fundusz Odbudowy Gospodarki autorstwa Lewicy, który jest pierwszym i jedynym takim programem w całej Polsce" - powiedział Standerski.

Podkreślił, że Lewica proponuje skupienie się "na tym, co jest najważniejsze, czyli na ochronie zdrowia" i na tym "by najwięcej środków właśnie przeznaczyć w przyszłym roku na zdrowie". "W ramach restartu proponujemy przeznaczyć 16 mld złotych na inwestycje w ochronie zdrowia, na modernizację we wszystkich 250 szpitalach powiatowych w Polsce. Proponujemy również przeznaczenie 10 mld złotych na zwiększenie wyceny świadczeń" - poinformował Standerski.

W ramach restartu w dziedzinie przedsiębiorczości - mówił Standerski - Lewica proponuje przeznaczenie 10 mld złotych na wznowienie działalności przez dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, które nie mogły prowadzić działalności w trakcie pandemii. "Proponujemy przeznaczyć te środki na branżę gastronomiczną, na branżę fitness, na siłownie, na wszystkie te małe przedsiębiorstwa, które teraz mają ogromne problemy" - powiedział Standerski.

Dodał, że to także 8 mld złotych na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, którzy potrzebują dochodu w czasie, kiedy nie mogą wykonywać pracy. "W tych 8 mld złotych, jest także 500 mln zł dla rolników" - podkreślił.

Propozycją Lewicy w ramach restartu w dziedzinie samorządności jest przeznaczenie 12 mld złotych na dofinansowanie samorządowych inwestycji, tak żeby - jak powiedział Standerski - "gminy, miasta mogły wrócić z nowymi inwestycjami". "Proponujemy także przeznaczyć 6 mld złotych na nowoczesną edukację" - dodał dyrektor ds. legislacji w klubie Lewicy.