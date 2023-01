Lewica składa w Sejmie projekt ustawy, który wprowadza zerowy VAT na bilety kolejowe. To jest rozwiązania, które jest możliwe teraz, nie potrzebujemy na wprowadzenie go unijnej zgody - mówiła posłanka Paulina Matysiak.

Na początku stycznia spółka PKP Intercity poinformowała, że od 11 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrastają średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

Posłanka Paulina Matysiak podczas konferencji w Sejmie prezentowała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zerową stawkę VAT na bilety kolejowe, zamiast obecnego 8-proc. VAT na bilety. "Dzisiaj ten projekt składamy jako Lewica" - poinformowała. "To jest prosty, krótki projekt zerowego VAT-u na bilety pasażerskich przewozach kolejowych" - dodała i podkreślała, że nie dotyczy on tylko pociągów Intercity, ale również kolei regionalnych.

"To jest rozwiązania, które jest możliwe teraz. Jest możliwe do wprowadzenia w myśl unijnych przepisów. Nie potrzebujemy na to żadnej zgody" - mówiła Matysiak i przypomniała, że takie rozwiązanie wprowadziła u siebie Finlandia.

Wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat wskazywała, że uchwalenie ustawy poprawi sytuację podróżujących koleją Polaków. "Apelujemy do rządu, żeby przestał zajmować się głupotami, żeby przestał zrzucać na siebie nawzajem winę albo wymyślać rozwiązania, które są nieskuteczne i wprowadził to rozwiązanie, które już zostało przetestowane, które poprawi sytuację, bo wiemy, że poprawiło ją w Finlandii" - podkreślała.

Poseł Wiesław Szczepański skierował pytania do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina, jakie składniki cenowe wchodzą w koszt jednego kilometra, które pokonuje pociąg, ile jest w tym cen energii, ile kosztów związanych z wynajęciem nieruchomości, jakie są składniki wynagrodzeń pracowników.

Rzecznik rządu Piotr Müller był podczas środowej konferencji pytany, dlaczego VAT na bilety PKP SA wynosi 8 proc. Wskazał, że "jest określony limit zerowych stawek VAT, które może wprowadzić każdy kraj UE".

Jak poinformował, jeżeli ten limit zostaje przekroczony, to trzeba zrezygnować z innych zerowych stawek VAT-owskich. "To jest zawsze dylemat, w którym obszarze państwo UE chce zerować stawki VAT-owskie. Dlatego np. zdecydowaliśmy się na zerowy VAT na żywność, bo on jest kluczowy dla nas, a nie na inne rozwiązania" - powiedział rzecznik.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział, że ws. cen biletów kolejowych w najbliższych dniach będzie rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury. "Na pewno na tym poziomie, na jakim dzisiaj ceny są (ceny biletów kolejowych - PAP), one nie pozostaną" - zapewnił szef rządu.

W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał PAP, że "w tym roku w ramach umowy PSC (umowa na świadczenie usług publicznych - PAP) PKP Intercity otrzyma 1 mld 290 mln i dodatkowo 575 mln z budżetu". Dodał, że łącznie będzie to niemal 1,9 mld zł. "To spowodowało, że podwyżka biletów nie wynosi 53 proc., a 11,8 proc. w pociągach, gdzie przejazd jest dotowany, czyli w TLK/IC. Z kolei pociągi komercyjne (Pendolino i ekspresowe - PAP) mają zwyżkę cen biletów na poziomie inflacji" - podkreślił wówczas szef resortu infrastruktury.

