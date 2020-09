Lewica zwraca się do wicepremier Emilewicz o spotkanie ws. sytuacji branży targowej w czasie epidemii

Lewica zwróciła się w poniedziałek do wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o spotkanie ws. sytuacji branży targowej w czasie epidemii, którą może objąć fala zwolnień. Posłowie chcą także utworzenia pełnomocnika ds. sektora targowego przy premierze Mateuszu Morawieckim.

Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska podczas konferencji w Sejmie zwracała uwagę, że straty branży targowej w Polsce w związku z epidemią COVID-19 wynoszą miesięcznie ok. 150 mln zł. "Co oznacza, że już wkrótce, jesienią te straty sięgną miliarda złotych" - mówiła.

Maciejewska podkreślała, że potrzebne jest szczególne zajęcie się tą branżą. "Zwracamy się wraz z Krzysztofem Gawkowskim, szefem klubu parlamentarnego Lewicy, do pani minister Emilewicz o spotkanie i wspólne zastanowienie się nad rozwiązaniami, które są niezbędne w tej sprawie" - poinformowała.

W piśmie do minister rozwoju Maciejewska i Gawkowski alarmują, że bez dodatkowych funduszy w branży targowej może nastąpić fala zwolnień. "Już w maju 70 proc. firm z sektora zapowiadało, że jeśli sytuacja się nie zmieni, będą zmuszone zwolnić ponad połowę pracowników" - czytamy.

W dokumencie posłowie Lewicy przedstawiają też konkretne rozwiązania, które zgłaszają przedsiębiorcy. "Są nimi m.in. gwarancje zamówień państwowych z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, rozszerzenie abolicji ZUS-owskiej do końca pierwszego kwartału 2021 roku, przeznaczenie konkretnych środków na osłonę sektorową" - wymieniają i podkreślają, że podczas spotkania zostaną wypracowane najlepsze rozwiązania dla branży.

Obecna na konferencji prasowej w Sejmie prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Beata Kozyra zwracała uwagę, że branża jest od pół roku bez przychodów, stoi na skraju bankructwa, a pierwsze targi na większą skalę mogłyby się odbyć dopiero w kwietniu przyszłego roku. "Grozi nam przejęcie przez inne ośrodki targowe zagraniczne" - mówiła.

Kozyra podkreślała, że na branże targową składają sie nie tylko organizatorzy targów, ale też firmy budujące stoiska, firmy spedycyjne i transportowe, a które dziś nie mają z czego płacić swoim pracownikom.

"Tarcze (antykryzysowe - PAP) wykorzystaliśmy we wszystkich możliwych aspektach, natomiast były one zupełnie niewystarczające" - mówiła prezes PIPT, podkreślając, że targi są dźwignią polskiego handlu, polskiego eksportu i to dzięki targom polska gospodarka może wrócić szybciej niż inne zagraniczne gospodarki na właściwe tory.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica rozpoczęła prace nad konkretnymi rozwiązaniami, które dadzą szanse przetrwać branży targowej. "Przygotujemy założenia do ustawy targowej, która będzie obejmowała regulacje dotyczące poszczególnych firm z branży targowej, podobnie jak to dzisiaj się dzieje w innych państwach Europy Zachodniej i dzięki nim we Francji czy w Niemczech ta pomoc sektorowa jest dokładnie wycelowana do tych instytucji" - poinformował.

"Zgłosimy również wniosek o powołanie pełnomocnika ds. branży targowej przy premierze Morawieckim, aby przynajmniej w okresie do zakończenia pandemii taka osoba mogła być w stałym kontakcie z branżą, mogłaby monitorować, ale i alarmować o sytuacji zwolnień, które się szykują zaraz po tym, jak tarcze antykryzysowe będą wygasały i trzeba będzie zwracać pieniądze do Polskiego Funduszu Rozwoju" - mówił.