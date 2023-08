Liczba czasowych imigrantów w Polsce wg. NSP wyniosła 1,43 mln

Liczba czasowych imigrantów w Polsce wg. Narodowego Spisu Powszechnego wyniosła 1,43 mln - ocenia GUS w swojej najnowszej prognozie demograficznej.

"Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 potwierdziły obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby stałych mieszkańców innych krajów przebywających w Polsce czasowo. Spis wykazał, że w Polsce przebywało czasowo 1 433 779 imigrantów, w tym do 3 miesięcy - 519 511 osób, od 3 do 12 miesięcy - 604 959 osób, natomiast 309 309 osób to imigranci przebywający w Polsce co najmniej 12 miesięcy" - podaje GUS.

Najwięcej imigrantów przybyło z krajów sąsiednich, tj. z Ukrainy 916 299 osób (prawie 64 proc.) i Białorusi - 58 974 (4 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Mołdawia, z której przybyło 28 248 (2 proc.) imigrantów.

