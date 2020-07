Liczba klientów w centrach handlowych mniejsza o ok. 20 proc.

W 8 tygodniu od otwarcia centrów handlowych zarejestrowano średnio od 77 do 81 proc. klientów w porównaniu do ubiegłego roku - wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych. 63 proc. odwiedzin odnotowano w niedzielę handlową - 28 czerwca.

Jak wynika z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych z 88 obiektów (o łącznej powierzchni 3,1 mln m kw. GLA, stanowiących 26 proc. rynku) odwiedzalność w dniach 22-27 czerwca br. wyniosła średnio od 77 do 81 proc. ubiegłorocznej wartości. Wysoki wskaźnik - 63 proc. odwiedzin zanotowała niedziela 28 czerwca - pierwsza od dawna i jedna z nielicznych handlowych w tym roku - czytamy.

"To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że nie wszyscy mogli mieć świadomość, że niedziela jest handlowa. Na wysoki wskaźnik odwiedzin z pewnością miały też wpływ odbywające się tego dnia wybory prezydenckie" - oceniła Anna Zachara-Widła z PRCH. Wskazała, że nieco lepsza odwiedzalność nadal panuje w obiektach małych i średnich. Duże i bardzo duże galerie handlowe są o 3-4 punkty procentowe w tyle.

Z badania wynika, że najlepsze wskaźniki w stosunku do ubiegłego roku zanotował w badanym tygodniu Region Południowo-Zachodni. Stabilna sytuacja panuje w Regionie Północnym, tam wartość footfallu nadal plasuje się w czołówce wyników. Najsłabiej wypadł Region Wschodni ze średnią odwiedzalnością na poziomie 70-76 proc. w zależności od dnia.

Według dyrektor operacyjnej w Reveal Systems Beaty Tomaś, wprowadzenie 4 maja kolejnego etapu odmrażania gospodarki udowodniło, że klienci do serca wzięli sobie powagę sytuacji związanej z trwającą pandemią i nie zdecydowali się na szturm centrów handlowych od razu. "Sytuacja ulega jednak systematycznej poprawie" - oceniała.

"Z danych zbieranych przez Reveal w 60 obiektach handlowych wynika, że wskaźnik odwiedzin zanotował w maju br 35-procentowy spadek w stosunku do maja 2019, ale już w porównaniu miesiąc do miesiąca footfall majowy wyniósł 165,9 proc. odwiedzin kwietniowych" - podała.

Tomaś dodała, że trwająca napięta sytuacja wymaga podejmowania szczególnych działań dążących do zapewnienia rzetelnych wyników odwiedzalności. "To sprowadza się do stałej kontroli poprawności funkcjonowania systemów zliczania klientów, co gwarantuje, że zebrane i przedstawiane dane odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku" - wskazała.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.