Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 131 proc. rdr

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 9 miesiącach 2021 roku wzrosła o 131 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 i wyniosła 1841 przypadków - wynika z raportu Coface. Wzrost liczby postępowań dotyczy wszystkich branż - podano.

Jak wskazano w raporcie "niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2021 roku", łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w tym czasie zdecydowanie wzrosła.

Wśród rodzajów postępowań sądowych najwięcej (286) ogłoszono upadłości likwidacyjnych. Na drugim miejscu (z wynikiem 178) znalazły się tym razem postępowania o zatwierdzenie układu (178).

W populacji niewypłacalnych biznesów dominowały mniejsze podmioty. To przedsiębiorcy, spółki cywilne oraz rolnicy najczęściej ogłaszali upadłość stanowiąc 60 proc. ogółu niewypłacalności.

- Wyniosła 1841 przypadków i jest wyższa o 131 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. W zestawieniu z wynikiem po 6 miesiącach br. tempo wzrostu spadło (ze 160 proc. do 131 proc.), jednak dlatego, że wzrosła ubiegłoroczna baza, ponieważ w III kw. 2020 w statystykach pojawiły się już nowe postępowania pozasądowe - podano.

Mniejsza ilość postępowań sanacyjnych

Szybkie formy restrukturyzacji

Mniejsze podmioty najbardziej zagrożone

Jak wskazała dyrektor działu oceny ryzyka w Coface w Polsce Barbara Kamińska, w populacji niewypłacalnych biznesów zdecydowanie dominowały mniejsze podmioty. To przedsiębiorcy, spółki cywilne oraz rolnicy najczęściej ogłaszali upadłość stanowiąc 60 proc. ogółu niewypłacalności. Bardzo wysoki udział upadłości z sektora usług (29 proc.) wynikał wprost z wielomiesięcznych obostrzeń i ograniczeń dotykających branże HoReCa, eventową czy szkoleniową.



Jej zdaniem, obecnie największe wyzwanie gospodarcze dla przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce stanowią braki podażowe i to one hamują ekspansję wielu firm. Przestoje branży motoryzacyjnej stanowią tu dobry przykład. Szybujące ceny surowców, paliw, energii, transportu czy wzrost wynagrodzeń przekładają się na wysoką inflację. Nie wszystkim firmom na rynku uda się przetransferować ten wzrost kosztów na odbiorców.



- Wciąż nieopanowana sytuacja pandemiczna, bariery podażowe czy możliwe osłabienie popytu wewnętrznego wraz z wycofywaniem środków pomocowych mogą przynieść w przyszłym roku wzrost zatorów płatniczych i upadłości również wśród większych graczy - oceniła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl