Liczba niewypłacalności wzrosła ponad dwukrotnie

W I kwartale 2021 r. liczba niewypłacalności wzrosła o 105 proc. r/r, a w marcu ogłosiła ją rekordowa liczba 222 firm. W żadnym sektorze gospodarki nie było spadku r/r niewypłacalności - wynika z opublikowanej w piątek analizy Euler Hermes.

Najmniejszą skalę wzrostu niewypłacalności odnotowano w pierwszym kwartale tego roku w budownictwie - w ujęciu rocznym niewypłacalność ogłosiło 50 proc. więcej firm.

Natomiast w usługach rok do roku niewypłacalności wzrosły w całym pierwszym kwartale o 174 proc.

Odnotowano również spadek inwestycji i nakładów zarówno przedsiębiorstw (niewypłacalności firm instalujących, serwisujących maszyny) i konsumentów (niewypłacalności warsztatów samochodowych, do tej pory bardzo rzadkie).

Euler podał, że w pierwszym kwartale 2021 r. liczba niewypłacalności w całej gospodarce wzrosła o 105 proc. r/r, w marcu ogłosiła ją rekordowa liczba 222 firm. W żadnym sektorze gospodarki nie było spadku niewypłacalności w ujęciu rocznym.

Odnotowano również spadek inwestycji i nakładów zarówno przedsiębiorstw (niewypłacalności firm instalujących, serwisujących maszyny) i konsumentów (niewypłacalności warsztatów samochodowych, do tej pory bardzo rzadkie). Według analityków Euler Hermes postępuje fala niewypłacalności wielkotowarowych producentów podstawowych artykułów spożywczych: upraw rolnych, hodowli i chowu zwierząt. W styczniu ogłosiło w tym sektorze niewypłacalność 14 przedsiębiorstw, w lutym - 18, w marcu zaś 26. Podobny efekt i skalę widać w otoczeniu rolnictwa - w sektorach wyspecjalizowanych usług, maszyn i środków do produkcji, w handlu płodami rolnymi.

Na produkcji widoczne są problemy części przetwórców żywności (warzyw i owoców, nabiału, sektorów opartych na zbożach, jak piekarnictwo). Najliczniejsze niewypłacalności w przemyśle ciężkim odnotowano w sektorze metalowo-maszynowym, wyrobów elektrycznych oraz produkcji na rzecz budownictwa. Niewypłacalności pojawiły się także w przemyśle lekkim - w produkcji odzieży i obuwia, a także w segmencie produkcji tektury, opakowań i drukarni.

Euler Hermes podkreślił, że wzmiankowane wcześniej niewypłacalności w sektorze budownictwa miały miejsce pomimo rozpoczęcia sezonu budowlanego. Popyt na rynku mieszkaniowym i uruchomienie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych nie wpłynęły na obydwie części rynku - równie dużo niewypłacalności ogłaszają firmy budujące budynki, jak i te wykonujące prace specjalistyczne.

W marcu odnotowano wzrost niewypłacalności w transporcie - ogłosiło ją 18 firm. Euler podkreślił, że pojawiają się również niewypłacalności firm logistycznych i obejmujących transport lądowy - w marcu o niewypłacalności poinformowały 4 takie przedsiębiorstwa.

Według członka zarządu Euler Hermes odpowiedzialnego za ocenę ryzyka Tomasza Starusa kryzys wywołany pandemią to kryzys małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych - firm rodzinnych. "Nie należy tego lekceważyć, gdyż to one są podstawą gospodarki w przybliżeniu zatrudniając 70 proc. pracujących w przedsiębiorstwach i tworząc 50 proc. PKB" - powiedział cytowany w analizie Starus.

Zdaniem analityków Eulera błędem jest ocenianie sytuacji rynkowej tylko na podstawie pojedynczego, wyrwanego z szerszego kontekstu niewypłacalności elementu, jakim są upadłości likwidacyjne - obecnie niełatwe do przeprowadzenia również organizacyjnie, z powodu lockdownu i sposobu funkcjonowania instytucji publicznych.

