Liczba nowych restrukturyzacji firm w Polsce zmalała

Jak wskazuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), w lipcu 2021 roku upadłość ogłosiło 28 firm, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej i o połowę mniej (52,5 proc.) w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.















Tak to jest w poszczególnych branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle spadł w lipcu do 0,45 proc. z 0,52 proc. w czerwcu i 0,79 proc. w lipcu ubiegłego roku. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,96 proc. z 0,92 proc. miesiąc wcześniej i 0,60 proc. przed rokiem.Indeks upadłości w budownictwie pozostał na poziomie 0,73 proc. (1,11 proc. rok temu). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji lipiec przyniósł wzrost z 1,74 proc. do 1,78 proc. (0,77 proc. w lipcu 2020 r.).W branży handlowej indeks upadłości po lipcu spadł z 0,65 proc. do 0,63 proc. Rok temu wynosił on 0,70 proc. Dla rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik spadł do 0,65 proc. z 0,67 proc. przed miesiącem (rok temu 0,31 proc.).W transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,57 proc. z 0,64 proc. w czerwcu i 0,99 proc. przed rokiem. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji również spadł m/m - do 1,28 proc. z 1,35 proc. (w lipcu 2020 r. wynosił 0,26 proc.).Indeks upadłości w branży usługowej obniżył się do 0,90 proc. z 0,92 proc. w czerwcu i 0,94 proc. rok temu. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zakończył lipiec spadkiem do wartości 1,77 proc. (z 1,80 proc. w czerwcu). W lipcu 2020 r. jego wartość wynosiła 0,59 proc.KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.Zobacz także: Firmy budowlane mogą liczyć na sporą pomoc w zagranicznej ekspansji