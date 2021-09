Liczba oszczędzających w PPK i PPP przekroczyła 3 mln

Liczba oszczędzających z firmą w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) i PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) przekroczyła dzisiaj 3 mln. Jest już 2,38 mln uczestników PPK i 0,63 mln PPE - poinformował w poniedziałek na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

"No i jest. Liczba oszczędzających z firmą w PPK i PPE przekroczyła dzisiaj 3 mln. Jest już 2,38 mln uczestników PPK i 0,63 mln PPE. Aktywa w PPK to już 6,44 mld zł. PPK-najlepszy z możliwych sposób oszczędzania w PL. Kieruj się faktami, nie stereotypami" - napisał wiceprezes PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności emerytalnych, który jest współtworzony przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc.

