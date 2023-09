Notowana na GPW grupa finansowa BEST opublikowała raport za pierwsze półrocze 2023. W II kwartale spółka wypracowała 69,5 mln zł gotówkowej EBITDA, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak informuje spółka, spłaty z zarządzanych portfeli BEST w minionym kwartale wyniosły 121,2 mln zł, wobec 113,7 mln zł w II kwartale 2022 r. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy do kapitałów własnych na koniec czerwca 2023 r. z kolei zmniejszył się do 0,54, poziomu najniższego od blisko dekady.

Grupa BEST – Raport finansowy za pierwsze półrocze 2023

EBITDA Grupy BEST w całym pierwszym półroczu wyniosła 117,7 mln zł (119,4 mln zł rok wcześniej).

Spłaty wierzytelności w I półroczu 2023 r. wzrosły o 2 proc. rok do roku do 222,8 mln zł.

Wynik netto Grupy w I półroczu wyniósł 27,2 mln zł, wobec 135,8 mln zł rok wcześniej. Jak podkreśla spółka, ten ostatni uwzględniał jednak 112,4 mln zł z tytułu przeszacowań portfeli.

Grupa BEST wkroczyła w drugie półrocze 2023 r. z 391 mln zł zadłużenia neto, wobec 411 mln zł na koniec 2022 r. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca zmniejszył się do 0,54, co jest najniższym wynikiem od blisko dekady.

- Rok 2023 w Grupie BEST stoi pod znakiem rosnących spłat z portfeli i stabilnych dochodów, wypracowywanych pomimo wymagających warunków ekonomicznych. Bilans pozwala nam na znaczne zwiększenie skali działalności, co będziemy chcieli osiągnąć zarówno na rynku polskim, jak i włoskim – komentuje cytowany w komunikacie prasowym prezes zarządu BEST Krzysztof Borusowski.

W pierwszym półroczu 2023 Grupa BEST zainwestowała w portfele wierzytelności 35 mln zł, a wartość portfeli będących w zarządzaniu Grupy na koniec czerwca 2023 wyniosła 1,17 mld zł (1,18 mld zł na koniec grudnia 2022.).

Prezes Grupy BEST zauważa, że Grupa BEST zamierza zwiększyć aktywność inwestycyjną na rynku portfeli wierzytelności. – Celem operacyjnym Grupy BEST na najbliższe lata pozostaje istotny wzrost skali działalności, pozwalający pełniej wykorzystać potencjał naszej organizacji. Oczekujemy, że kolejne lata przyniosą znaczący wzrost europejskiego rynku wierzytelności. Chcemy wykorzystać ten czas dla przeskalowania biznesu Grupy i umocnienia jej pozycji rynkowej – dodaje Borusowski.

Grupa BEST to jeden z liderów branży windykacyjnej w Polsce

Grupa BEST to jeden z liderów w branży windykacyjnej w Polsce. Spółka istnieje od 1994 roku, a na warszawskiej giełdzie notowana jest od 1997 roku. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, oferując usługi w zakresie problemu braku terminowych rozliczeń pomiędzy stronami umów.

Najwięksi akcjonariusze Grupy BEST to posiadający ponad 81 proc. akcji Krzysztof Borusowski i dysponujący blisko 14 proc. udziałów Marek Kucner.

