Likwidacji podatku Belki i dłuższe wakacje kredytowe. Projekt dot. kredytobiorców do poprawy

W związku ze złożeniem kolejnych poprawek, projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców ponownie trafi pod obrady komisji finansów. Posłowie chcą m.in. likwidacji tzw. podatku Belki, czy wydłużenia wakacji kredytowych.

Daria Gosek-Popiołek (Lewica) proponowała, aby większa grupa kredytobiorców mogła skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Jacek Protasiewicz z Koalicji Polskiej złożył poprawki, których celem było obniżenie do zera marży dla banków udzielających kredytów, co miałoby wpłynąć na obniżenie miesięcznych rat o kilkaset złotych. Kolejna poprawka zakładała z kolei likwidację tzw. podatku Belki.

Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) złożyła poprawkę, by kredytobiorcom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, przysługiwały wakacje kredytowe w wymiarze do 10 proc. długości trwania umowy kredytowej.

W środę (8 czerwca) wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt przewiduje m.in. możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez osoby zadłużone w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

W trakcie debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu posłowie opozycyjnych klubów i kół złożyli kolejne poprawki do projektu ustawy.

