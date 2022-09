Linie KLM uruchomią połączenie z Katowic do Amsterdamu

30 października br. holenderskie linie lotnicze KLM uruchomią codzienne połączenie z portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach do Amsterdamu - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele lotniska. Będzie to pierwsze połączenie tego przewoźnika z Pyrzowic i 6. trasa KLM z Polski do Amsterdamu.

"Decyzja o uruchomieniu przez KLM połączenia Amsterdam - Katowice to efekt konsekwentnych rozmów, które prowadziliśmy w trudnym dla branży lotniczej pandemicznym czasie" - skomentował Artur Tomasik, prezes zarządzającego pyrzowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Podkreślił, że dzięki uruchomieniu codziennych lotów pomiędzy Katowice Airport a jednym z największych europejskich portów przesiadkowych, pasażerowie otrzymają dostęp do bogatej siatki połączeń dalekodystansowych oferowanej przez KLM z Amsterdamu. "Wierzę, że to początek naszej dobrej i długotrwałej współpracy" - powiedział Tomasik.

Katowice są szóstym miastem w Polsce - po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu - skąd KLM zaoferuje bezpośrednie loty do Holandii. Łącznie z Katowicami, aktualna oferta KLM z Polski będzie wynosiła 68 lotów tygodniowo. Loty z Katowic będą realizowane samolotem Embraer E195-E2, ze 112 miejscami w klasie ekonomicznej i 20 miejscami w klasie biznes. Lot trwa niespełna dwie godziny.

Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM realizują wszystkie swoje loty przez port bazowy Schiphol w Amsterdamie. Wspólnie z francuskimi liniami Air France, KLM tworzy jeden z największych sojuszy lotniczych w Europie, będący liderem w liczbie połączeń międzykontynentalnych z Europy. Sojusz oferuje wspólnie ponad 310 kierunków na 5 kontynentach.

Lotnisko Katowice spodziewa się zamknięcia 2022 roku liczbą ok. 4,5 mln obsłużonych pasażerów - będzie to ok. 93-94 proc. ruchu w tym porcie przed pandemią. W przyszłym roku lotnisko przewiduje rekordową liczbę ponad 5 mln podróżnych.

Pyrzowicki port jest krajowym liderem lotniczego cargo wśród regionalnych lotnisk. W tym roku notowany jest ponad 50-procentowy wzrost ilości odprawianych w Pyrzowicach ładunków (wobec 7 proc. średniego wzrostu w Europie w stosunku do roku 2019) - po raz pierwszy port osiągnie roczny poziom ok. 40 tys. ton odprawionego cargo.

