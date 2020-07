Link4 i Orlen Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 i spółka Orlen Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.- poinformowało w komunikacie Link4. Jak dodano, z oferty będą mogli skorzystać kierowcy programu Vitay, którzy zdecydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej w Link4.

"Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 i spółka Orlen Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Kierowcy, którzy korzystają ze stacji paliw w sieci Orlen, otrzymają dodatkowe punkty w programie Vitay za ubezpieczenie pojazdu w Link4" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Jak dodano, sprzedaż produktów ubezpieczeniowych Link4, spółki z Grupy PZU, w programie Orlen Usługi Finansowe jest kolejnym przykładem współpracy polskich spółek, działających w różnych obszarach biznesowych.

"Wspólne działania Link4 i Grupy Orlen są doskonałym przykładem dobrej współpracy spółek Skarbu Państwa, dzięki której budujemy przewagi na bardzo konkurencyjnych rynkach. Mamy dobry produkt, z którym chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Szczególnie w czasach niepewności ważne jest, by po drugiej stronie mieć solidnego partnera, który będzie wiarygodny nie tylko dla nas, ale także dla naszych klientów" - powiedziała cytowana w komunikacie Patrycja Kotecka z zarządu Link4.

Jak podała spółka, z oferty będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy programu Vitay, którzy zdecydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej w Link4. Za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie, uczestnik otrzyma 5 punktów w programie lojalnościowym sieci Orlen. W programie dostępne są polisy komunikacyjne OC, AutoCasco, NNW i Smart Casco, a także ubezpieczenia mieszkania i podróży.

"Konsekwentnie rozszerzamy ofertę dla naszych klientów sieci stacji paliw w całej Polsce. Teraz umożliwiamy im dodatkowo zakup produktów ubezpieczeniowych u renomowanego partnera. W ten sposób promujemy też lojalnych klientów naszego programu Vitay. Kierowca może skorzystać z naszej oferty w wygodny sposób, sprzed ekranu komputera, telefonu komórkowego lub poprzez dedykowaną infolinię, musi pamiętać tylko o podaniu numeru karty Vitay" - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Korenkiewicz z zarządu Orlen Usługi Finansowe.

W komunikacie przekazano, że skorzystanie z oferty jest możliwe poprzez stronę Orlen Usługi Finansowe: www.orlen-ubezpieczenia.pl lub aplikację programu Vitay.

Na koniec 2019 roku liczba uczestników programu Vitay wynosiła ponad 6 mln. Za zakupy na stacjach Orlen oraz zakupy u partnerów są oni nagradzani punktami, które następnie mogą wymienić na produkty z katalogu nagród.

W kwietniu 2020 r. Link4 rozszerzył zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przypadku polis AC wprowadził tzw. zakres All Risks, czyli odszkodowanie w wyniku wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, polegające np. na przegryzieniu przez gryzonie kabli. Z kolei do ubezpieczenia NNW wprowadził świadczenie dodatkowe za hospitalizację, a uszczerbkiem na zdrowiu zastąpił dotychczasowy trwały uszczerbek, co zwiększa zakres ochrony.

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń rozpoczęło działalność operacyjną w 2003 roku. Specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Obecnie oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne, a firmom ubezpieczenia majątkowe.

Orlen Usługi Finansowe to spółka z Grupy Kapitałowej Orlen.