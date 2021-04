Liroy chce podbić światowy rynek konopi. Będzie emisja akcji

Piotr Liroy-Marzec, raper i były poseł, wraz ze wspólnikami stworzył markę LiRoyal, oferującą produkty konopne. Spółka już wkrótce uruchomi emisję crowdfundingową, z której chce pozyskać milion euro. W planach jest ekspansja na rynki zagraniczne, w tym niemiecki.

Kluczowa ekstrakcja

LiRoyal współpracuje z firmą GoldGreen, która ma duże doświadczenie w ekstrakcji i przygotowywaniu produktów konopnych opartych o kannabinoidy CBD, CBN czy CBG. Założyciel GoldGreen, Patryk Działkowski i jego zespół są ściśle zaangażowani w proces powstania obecnej oferty marki LiRoyal, na którą składa się 26 produktów. Są to m.in. olejki, susze, suplementy oraz zestawy stworzone z konopi Sativa Cannabis L pochodzącej z certyfikowanych upraw. GoldGreen będzie też odpowiadać za receptury i produkcję kolejnych produktów.

- Ekstrakcją zajmujemy się od wielu lat. Mieliśmy okazję pracować na praktycznie każdej metodzie. Takie doświadczenie pozwala nam obiektywnie podchodzić do toczących się dziś dyskusji i sporów na temat tego, która z nich jest lepsza, bardziej wydajna czy zdrowsza. Jednak sama ekstrakcja to tylko część sukcesu. Najważniejsze jest przygotowanie i przeprocesowanie ekstraktu roślinnego w taki sposób, by pozbyć się zbędnych substancji, zostawiając tylko to, na czym nam zależy. Tutaj możemy pochwalić się rozwijanym przez lata parkiem maszynowym i technologicznym, gdzie dla uzyskania najlepszego efektu stosowanych jest ponad pięć procesów poekstrakcyjnych - mówi Patryk Działkowski, główny technolog, współwłaściciel LiRoyal.



LiRoyal korzysta też z nowoczesnych technologii, czyli stworzonego przez Macieja Sagala systemu IT KingAPP. To rozwiązanie, które odpowiada za infrastrukturę IT oraz działania programistyczne, w tym m.in. system sklepowy, magazynowy, logistyczny oraz ERP produkcyjny.

Emisja akcji, ekspansja

