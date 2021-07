List intencyjny w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia

Samorządowcy z Bierawy i Kuźni Raciborskiej, leśnicy oraz przedstawiciele Wód Polskich i Kopalni Piasku Kotlarnia podpisali w czwartek list intencyjny w sprawie budowy w miejscu dawnego wyrobiska piasku zbiornika, zasilanego wodami rzeki Bierawki. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 130 mln zł.

"Realizacja tej inwestycji (...) to rekompensata przyrodzie działalności wydobywczej. Woda to życie, a coraz częściej zauważamy jej brak. Zbiornik taki jak Kotlarnia, który mamy zamiar zbudować, jest przykładem wzbogacania zasobów wodnych" - mówił uczestniczący w czwartkowej uroczystości w Kuźni Raciborskiej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Dodał, że inwestycja nie budzi sprzeciwu i jest oczekiwana przez lokalną społeczność. "Ten zbiornik należy się mieszkańcom i przyrodzie" - ocenił wiceminister. Kolejnym, po podpisaniu listy intencyjnego, krokiem ma być ustalenie montażu finansowego przedsięwzięcia i zabezpieczenie jego finansowania. Obecnie koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 130 mln zł.

Zbiornik, którego szczegółowe parametry ma określić planowane studium wykonalności, ma powstać w miejscu dawnego wyrobiska piasku na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Jego powierzchnia wyniesie ok. 900 hektarów, a pojemność ok. 40 mln m sześc. Przewiduje się możliwość utrzymania ok. 24 mln m sześc. rezerwy powodziowej.

"Jesteśmy w regionie, który nieraz został dotknięty przez wezbrania i powodzie. Aby minimalizować ich ryzyko, służą nam zbiorniki Racibórz Dolny i polder Buków, jednak pomocny będzie także nowy zbiornik - Kotlarnia. Będzie on wpływać na tereny leśne oraz zapewniać retencję. Wody Polskie wpisały ten zbiornik do projektu +Stop suszy+ oraz do konsultowanych projektów Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym" - powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Przy realizacji inwestycji Wody Polskie mają współpracować z Lasami Państwowymi, samorządami Kuźni Raciborskiej (Śląskie) i Bierawy (Opolskie) oraz Kopalnią Piasku Kotlarnia. Przedstawiciele tych podmiotów są wśród sygnatariuszy czwartkowego listu intencyjnego.

Miejsce, gdzie planowana jest budowa zbiornika Kotlarnia, blisko 30 lat temu zostało dotknięte tragicznym pożarem lasu. Był to największy taki pożar w Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił wówczas ponad 90 km kw. lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. Zginęły dwie osoby. Projektowany zbiornik pomoże w przeciwdziałaniu również skutkom takich katastrof.

Jak przypomniał w czwartek dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz, pierwsze plany dotyczące budowy zbiornika Kotlarnia pojawiły się na początku lat 2000. Jego stworzenie ma być formą rekultywacji pogórniczego terenu, jednak dla Wód Polskich najistotniejsza jest retencyjna funkcja zbiornika oraz przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy - będzie to możliwe dzięki odciążeniu na wypadek wezbrań zlewni rzeki Bierawka.

"Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest także oczekiwane oddziaływanie mokrego zbiornika Kotlarnia na ogólne stosunki wodne w okolicy. Poza korzyściami dla środowiska, wśród pozytywnych efektów wynikających z realizacji inwestycji wymienić należy także utworzenie nowej przestrzeni dla rekreacji i odpoczynku, co przełoży się również na profity dla gmin, na których obszarze się on znajdzie" - podały Wody Polskie.

W woj. śląskim znajduje się już - administrowany przez Wody Polskie - inny akwen, utworzony w miejscu dawnego wyrobiska piasku - zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany popularnie Pogorią IV; należy on do popularnych miejsc wypoczynku mieszkańców regionu.

