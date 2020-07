List intencyjny ws. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Przedstawiciele ministerstw klimatu, MON, gospodarki morskiej i aktywów państwowych oraz organizacji branżowych podpisali w środę list intencyjny ws. współpracy i wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Jak podkreślał minister klimatu Michał Kurtyka, list to pierwszy krok w potężnym przedsięwzięciu, wymagającym współpracy wielu partnerów. W ocenie Kurtyki, cały program morskiej energetyki wiatrowej jest wart 120-130 mld zł. Tylko współpraca da pożądane efekty - zaznaczył.

Pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska przypomniał, że potencjał polskiej energetyki wiatrowej na morzu do 2030 r. to 5,9 GW, a do 2035 r. 8-10 GW.