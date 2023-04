Lista firm, które zarobiły na kryzysie i zbożu z Ukrainy, już blisko

Jestem zwolennikiem publikacji list firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. To kwestia dni, kiedy te listy zostaną ogłoszone – powiedział w sobotę w radiu RMF FM minister rolnictwa Robert Telus.

"Jestem zwolennikiem, aby podać listy firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. Ale trzeba pamiętać, że te firmy nie łamały prawa. Może to było niemoralne, że sprzedawały polskiemu rolnikowi paszę ze zboża z Ukrainy, ale te firmy działały zgodnie z prawem unijnym" - powiedział w sobotę w radiu RMF FM minister rolnictwa Robert Telus.

Minister był dopytywany o to, kiedy taka lista może zostać opublikowana.

"To kwestia czasu, kiedy takie listy zostaną opublikowane" - mówił. "To kwestia dni" - sprecyzował.

Zapewnił, że zboże z Polski wyjedzie i dodał, że rządowi zależy najbardziej na wywiezieniu zboża, które obecnie znajduje się w magazynach u rolników.

"Podczas spotkań, jakie odbywam z firmami zajmującymi się eksportem, wskazywano, że głównym problemem była niechęć rolników do sprzedaży ziarna ze względu na niską cenę. Ale ta wielka pomoc, jaką ogłosiliśmy, będzie stanowić zachętę i sprawi, że rolnicy sprzedadzą posiadane zboże. A firmy mają kontrakty i one to zboże wywiozą" - stwierdził minister Telus.

Powtórzył, że rząd chce "zdjąć" z rynku 3-4 mln ton zboża i zapewnił, że zostanie ono na czas wywiezione z Polski.

"Polskie porty nie są jeszcze zapchane, mają jeszcze duże moce, można przez nie przetransportować milion ton zboża miesięcznie" - powiedział Robert Telus.

Zapewnił, że uda się wywieźć zboże w ciągu 3 miesięcy, korzystając z portów oraz z transportu samochodowego i kolejowego, ale - jak mówił - rząd pracuje też nad zwiększeniem pojemności magazynów.

"Również kolejna rzecz, jaką robimy, to dopłaty do budowy silosów, bez pozwolenia" - powiedział Telus.

Minister rolnictwa przyznał także, że do Polski wwieziono dużo owoców z Ukrainy

"Wczoraj miałem spotkanie z sadownikami, nazwijmy to, z tymi, którzy zajmują się przetwórstwem. Mamy problem, ponieważ w polskich zamrażarkach jest bardzo dużo mrożonych owoców, które przyjechały z Ukrainy. Myślimy nad tym, żeby w tej kwestii także pomóc, może nawet w sprawie kredytów dla tych firm, będziemy nad tym pracować" - stwierdził minister rolnictwa.

