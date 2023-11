Czołowe miejsca na liście największych płatników CIT w Polsce zajmują państwowe spółki. Ekonomiści, z którymi rozmawialiśmy, przestrzegają jednak przed wyciąganiem z tego prostych wniosków. Taka jest struktura naszej gospodarki, a podatek CIT to też tylko jedno z wielu obciążeń.

Top 6 największych płatników CIT w 2022 roku to spółki Skarbu Państwa.

Ten ranking w dużej mierze odwzorowuje strukturę naszej gospodarki.

Jeśli chce się porównywać skalę tego, ile poszczególne firmy płacą podatków w Polsce, trzeba by wziąć pod uwagę o wiele więcej czynników, choćby dlatego że podatek CIT to tylko jedno z wielu płaconych przez nie danin.

Największym płatnikiem podatku CIT w 2022 roku w Polsce był Orlen, a na szczycie listy tuż za nim znalazły się także inne spółki Skarbu Państwa: PKO BP, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM, Lotos i PGE.

Pierwszą spółką niekontrolowaną przez państwo w zestawieniu największych płatników CIT w 2022 roku jest siódmy na liście Santander Bank Polska. Kolejne miejsca zajmują mBank i Jeronimo Martis, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka.

Spółki Skarbu Państwa dominują wśród płatników CIT, bo taka jest struktura naszej gospodarki

Wielkością odprowadzonego podatku CIT chwalił się w październiku prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Z kolei prezes InPostu Rafał Brzoska, który z 99,5 mln zł zapłaconego podatku CIT w tym zestawieniu znalazł się tuż za pierwszą pięćdziesiątką, policzył, że zarządzana przez niego firma zapłaciła większy podatek niż cała reszta branży kurierskiej w Polsce. Jego zdaniem świadczy to o tym, że "zdecydowana większość firm prawdopodobnie ucieka od opodatkowania w naszym kraju".

Nasi rozmówcy, którzy nie odnoszą się bezpośrednio do tych słów, uważają jednak, że ogólnie opowieści o unikaniu płacenia podatków są rozdmuchane, a problemów należy szukać gdzie indziej.

Jak wskazuje w rozmowie z WNP.PL Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, fakt, że na szczycie listy największych płatników CIT przeważają państwowe spółki, wynika przede wszystkim z takiej, a nie innej struktury polskiej gospodarki i nie ma co wyciągać z tego zbyt pochopnych wniosków.

W jego ocenie, jeśli chodzi o podatki dla firm, polski system podatkowy jest – w dobrym tego słowa znaczeniu – z roku na rok coraz szczelniejszy. – Możliwości jego naginania w nieuczciwym celu są znacznie mniejsze i zawdzięczamy to także wprowadzaniu w życie rok do roku kolejnych unijnych dyrektyw – zauważa Kozłowski.

Jak podkreśla ekspert, wprowadzając zmiany podatkowe, trzeba jednak pamiętać też, żeby rozwiązania w tym zakresie nie były nadmiernie uciążliwe dla firm. W dłuższej perspektywie zbyt restrykcyjne prawo podatkowe oznacza bowiem tak naprawdę zmniejszenie, a nie zwiększenie wpływów z podatków.

Podatek CIT to tylko jedno z wielu obciążeń. Coraz więcej parapodatków

Z kole główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski w komentarzu dla WNP.PL zauważa, że należy pamiętać, że podatek CIT to niejedyna danina obciążająca przedsiębiorców. Różnego rodzaju podatków oraz innych obciążeń, często będących po prostu ukrytą formą opodatkowania, jest znacznie więcej. Poszczególne sektory mogą też znacznie różnić się między sobą, jeśli chodzi o strukturę specyficznych dla nich obciążeń i kosztów.

I tak na przykład wprowadzone w 2022 roku wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem podatkowym, a jednak są dodatkowym obciążeniem dla całego sektora bankowego. Takich kosztów w zestawieniu Ministerstwa Finansów nie widać.

Nie widać także w nim takich obciążeń jak nakłady inwestycyjne czy znacznie rosnące w ostatnim czasie koszty pracy. Te ostatnie też bardziej ograniczają zyski (a co za tym idzie podatek CIT płacony przez firmy) w tych sektorach, gdzie stanowią większą część kosztów.

Gwałtownie idąca w górę inflacja sama w sobie jest też formą podatku. Ona z kolei w 2022 roku mogła "pompować" zyski szczególnie w energetyce, gdy gwałtownie w górę poszły ceny ropy, węgla czy gazu.

Dominacja na szczycie rankingu spółek państwowych też mniej dziwi, gdy przypomnimy sobie o silnej w ostatnich latach tendencji do ich konsolidacji. Najlepszym przykładem może być sam Orlen, który wchłonął Lotos i PGNiG. Z kolei 10. w zestawieniu największych płatników CIT Bank Pekao byłby prywatny, gdyby nie został parę lat temu poddany renacjonalizacji.

Jak podkreśla Sobolewski, samo dążenie do tego, by płacić możliwie małe podatki, nie jest też zabronione. Łamanie czy naginanie prawa w celu uniknięcia podatków to z kolei – w jego ocenie – margines, którego skalę może eliminować chociażby odpowiednia kultura ustalania rozwiązań prawnych.

– Tej ostatnio u nas brakowało. Ja byłem na przykład w sytuacji, że przyszedłem do Sejmu z uwagami setek firm do projektu zmian podatkowych i otrzymałem dwie minuty czasu na przedstawienie tych uwag – mówi Sobolewski.