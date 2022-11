Litwa postawiła się Chinom, za co nagrodził ją Tajwan

Taiwania Capital, fundusz inwestycyjny dla Europy Środkowo-Wschodniej założony przez Tajwan, ogłosił pierwszą inwestycję w litewską gospodarkę. W tle są złe stosunki pomiędzy Wilnem i Pekinem.

Pierwsza inwestycja tajwańskiego funduszu na Litwie inwestycja będzie związana z rozwojem tamtejszej firmy produkującej sprzęt laserowy Litilit. Wartość inwestycji to około 3,5 mln euro. Choć kwota jest niewielka, to spodziewane są kolejne nakłady. Wielkość funduszu to 200 mln euro.

Na pieniądze z niego mogą liczyć także inne kraje naszego regionu w tym Polska.

To, że Litwa jako pierwsza może liczyć na finansowanie inwestycji, nie jest przypadkowe.

Rok temu nastąpiło znaczne pogorszenie stosunków gospodarczych pomiędzy Litwą i Chinami. Nieoficjalnie Pekin nałożył na Wilno sankcje. To kara za to, że Litwa zdecydowała się otworzyć w Wilnie przedstawicielstwo Tajwanu. Ponieważ Pekin uważa niezależny Tajwan za zbuntowaną prowincję, krok Litwy został odczytany jako ingerencja w wewnętrzne sprawy Chin.

Stosunki pomiędzy naszym sąsiadem a najludniejszym krajem świata ulegają degradacji już od pewnego czasu. Wilno krytykowało Pekin za łamanie praw człowieka. W reakcji doszło do zerwania handlu pomiędzy oboma krajami.

Inwestycja Tajwanu to rodzaj nagrody, za działania Wilna i nie poddawanie się dyktatowi Chin.

